Городовой / Общество / Петербург на всех широтах: где еще есть города с таким названием
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Петербург на всех широтах: где еще есть города с таким названием

12 января 2025 11:03
Город
Петербург на всех широтах: где еще есть города с таким названием
Городовой ру

Вряд ли в Северной столице кто-то смог бы назвать все.

Санкт-Петербург — город уникальный, но его слава так велика, что вдохновила на создание множества тезок по всему миру. Начнем, пожалуй, с самого известного двойника — Сент-Питерсберга во Флориде, США. Этот город обязан своим именем Петру Алексеевичу Дементьеву, эмигранту из России, который переехал в Америку и стал одним из основателей поселения в 1886 году. Дементьев, или, как его звали в Штатах, Питер Деменс, даже построил в американском городе железнодорожную станцию, являющуюся копией Царскосельского вокзала.

Легенда гласит, что судьбу названия города решили жребием, в котором победил Дементьев. Его коллега, Джон Уильямс, не остался в обиде и назвал первый отель города «Детройтом» в честь своей родины.

История Дементьева не менее захватывающая, чем жизнь его детища. Этот человек строил железные дороги, переживал разорения, переводил Лермонтова на английский язык и даже издавал в США журнал «Современник». В старости он поселился на цитрусовой ферме в Калифорнии, а его потомки породнились с семьей Льва Толстого.

Впрочем, на одном Сент-Питерсберге во Флориде дело не заканчивается. В Америке есть Петербург в штате Миссури, увековеченный в «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена. В штате Пенсильвания расположен крошечный Saint-Petersburg с населением всего 400 человек. По разным данным, в США насчитывается от 10 до 52 населенных пунктов с названием Петербург.

Но и за пределами Америки Петербург оставил свой след. Канадский Петербург уютно расположился среди северных просторов, а на юге Африки тоже есть свой Петербург. В Дании мы найдем Петерборг, а в Германии — Санкт-Петер-Ординг. И это не считая Швейцарии, где поселения Санкт-Петербург и Москва напоминают о славном переходе Суворова через Альпы.

Петербург — не только географическое название, но и символ, объединяющий разные культуры и эпохи. Так что, куда бы вы ни поехали, шанс встретить знакомое имя велик как никогда, пишет источник.

Новости по теме
«Кожа моя проникается насквозь страшною сыростью»: почему Лермонтов, Чехов и Гоголь не любили Петербург «Кожа моя проникается насквозь страшною сыростью»: почему Лермонтов, Чехов и Гоголь не любили Петербург 6 января 2025 10:02
От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков 20 декабря 2024 13:32
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства 24 января 2025 08:02
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга 24 января 2025 07:33
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные 23 января 2025 23:03
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще