Петербург на всех широтах: где еще есть города с таким названием

Санкт-Петербург — город уникальный, но его слава так велика, что вдохновила на создание множества тезок по всему миру. Начнем, пожалуй, с самого известного двойника — Сент-Питерсберга во Флориде, США. Этот город обязан своим именем Петру Алексеевичу Дементьеву, эмигранту из России, который переехал в Америку и стал одним из основателей поселения в 1886 году. Дементьев, или, как его звали в Штатах, Питер Деменс, даже построил в американском городе железнодорожную станцию, являющуюся копией Царскосельского вокзала.

Легенда гласит, что судьбу названия города решили жребием, в котором победил Дементьев. Его коллега, Джон Уильямс, не остался в обиде и назвал первый отель города «Детройтом» в честь своей родины.

История Дементьева не менее захватывающая, чем жизнь его детища. Этот человек строил железные дороги, переживал разорения, переводил Лермонтова на английский язык и даже издавал в США журнал «Современник». В старости он поселился на цитрусовой ферме в Калифорнии, а его потомки породнились с семьей Льва Толстого.

Впрочем, на одном Сент-Питерсберге во Флориде дело не заканчивается. В Америке есть Петербург в штате Миссури, увековеченный в «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена. В штате Пенсильвания расположен крошечный Saint-Petersburg с населением всего 400 человек. По разным данным, в США насчитывается от 10 до 52 населенных пунктов с названием Петербург.

Но и за пределами Америки Петербург оставил свой след. Канадский Петербург уютно расположился среди северных просторов, а на юге Африки тоже есть свой Петербург. В Дании мы найдем Петерборг, а в Германии — Санкт-Петер-Ординг. И это не считая Швейцарии, где поселения Санкт-Петербург и Москва напоминают о славном переходе Суворова через Альпы.

Петербург — не только географическое название, но и символ, объединяющий разные культуры и эпохи. Так что, куда бы вы ни поехали, шанс встретить знакомое имя велик как никогда, пишет источник.