Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько районов в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет новогодних застолий: почему россияне скупают сорбенты, как горячие пирожки Город
Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой Полезное
Просыпаешь соль — кидай в черта через плечо: иностранцы думают, что мы маги, и они правы — у нас проверенный инструментарий Общество
Коворкинги Петербурга опустели: почему город творческой свободы стал терять рабочие места? Город
Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Сколько районов в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 22 января 2026 10:10
 Проверено редакцией
Город, здания
Сколько районов в Санкт-Петербурге?
globallookpress/ Serguei Fomine

В Санкт Петербурге 18 административных районов — от исторического центра до тихих пригородов. Каждый со своим характером: где то царит дух старины, где то бурлит современная жизнь, а где то главенствует природа.

Различаются они как по размеру (от компактного Кронштадтского до обширного Приморского), так и по облику (парадные дворцовые ансамбли vs. спальные кварталы) и по «настроению» (шумный центр vs. тихие зелёные окраины).

Как условно можно поделить районы Питера?

• Историческая часть (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский) хранит память о прошлом — здесь дворцы, соборы и старинные улицы.
• Прибрежные районы (Приморский, Петродворцовый, Курортный) дарят виды на воду и простор.
• Спальные зоны (Фрунзенский, Калининский, Красносельский) предлагают уют и парки для отдыха.
• Промышленные районы (Невский, Кировский, Колпинский) напоминают о трудовой славе города.
• Пригороды (Пушкинский, Петродворцовый, Ломоносовский) — это дворцы, парки и особая, замедленная атмосфера.

Так что Петербург — не только Невский и Дворцовая. Его настоящая суть раскрывается, если заглянуть чуть дальше туристических троп: каждый район добавляет свой штрих к общей картине города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью