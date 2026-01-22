Сколько районов в Санкт-Петербурге?

В Санкт Петербурге 18 административных районов — от исторического центра до тихих пригородов. Каждый со своим характером: где то царит дух старины, где то бурлит современная жизнь, а где то главенствует природа.

Различаются они как по размеру (от компактного Кронштадтского до обширного Приморского), так и по облику (парадные дворцовые ансамбли vs. спальные кварталы) и по «настроению» (шумный центр vs. тихие зелёные окраины).

Как условно можно поделить районы Питера?

• Историческая часть (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский) хранит память о прошлом — здесь дворцы, соборы и старинные улицы.

• Прибрежные районы (Приморский, Петродворцовый, Курортный) дарят виды на воду и простор.

• Спальные зоны (Фрунзенский, Калининский, Красносельский) предлагают уют и парки для отдыха.

• Промышленные районы (Невский, Кировский, Колпинский) напоминают о трудовой славе города.

• Пригороды (Пушкинский, Петродворцовый, Ломоносовский) — это дворцы, парки и особая, замедленная атмосфера.

Так что Петербург — не только Невский и Дворцовая. Его настоящая суть раскрывается, если заглянуть чуть дальше туристических троп: каждый район добавляет свой штрих к общей картине города.

