Культурная столица ушла в минус: кто «съел» 66 миллиардов из казны Петербурга

По итогам 2025 года в бюджете Санкт-Петербурга зафиксирован самый крупный за всю историю дефицит — 66,1 миллиарда рублей.
Общие расходы городской казны достигли 1,476 триллиона рублей. Данный дефицит стал на четверть больше прошлогоднего максимума, сообщает РБК со ссылкой на данные городского комитета финансов.
Почти половина поступлений обеспечена налогом на доходы физических лиц, который вырос за отчётный период на 9,9%.
Зато поступления от налога на прибыль организаций показали снижение. Этот дисбаланс повлиял на финансовое состояние города.
В 2026 году прогнозируется ещё больший разрыв между доходами и расходами — почти 189 миллиардов рублей.
Планируется вновь использовать заимствования: спустя шесть лет городские власти намерены разместить облигации на сумму 148,6 миллиарда рублей. Это вынужденная мера для частичного покрытия растущего дефицита.
