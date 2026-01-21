Городовой / Город / Культурная столица ушла в минус: кто «съел» 66 миллиардов из казны Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ Город
Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые Город
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"? Вопросы о Петербурге
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое Полезное
В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Культурная столица ушла в минус: кто «съел» 66 миллиардов из казны Петербурга

Опубликовано: 21 января 2026 14:13
 Проверено редакцией
Культурная столица ушла в минус: кто «съел» 66 миллиардов из казны Петербурга
Культурная столица ушла в минус: кто «съел» 66 миллиардов из казны Петербурга
Global Look Press / Roman Denisov

По итогам 2025 года в бюджете Санкт-Петербурга зафиксирован самый крупный за всю историю дефицит — 66,1 миллиарда рублей.

Общие расходы городской казны достигли 1,476 триллиона рублей. Данный дефицит стал на четверть больше прошлогоднего максимума, сообщает РБК со ссылкой на данные городского комитета финансов.

Почти половина поступлений обеспечена налогом на доходы физических лиц, который вырос за отчётный период на 9,9%.

Зато поступления от налога на прибыль организаций показали снижение. Этот дисбаланс повлиял на финансовое состояние города.

В 2026 году прогнозируется ещё больший разрыв между доходами и расходами — почти 189 миллиардов рублей.

Планируется вновь использовать заимствования: спустя шесть лет городские власти намерены разместить облигации на сумму 148,6 миллиарда рублей. Это вынужденная мера для частичного покрытия растущего дефицита.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью