Скоро исчезнут с лица Земли: эти популярные курорты наши внуки уже не увидят

Сейчас в это сложно поверить, но всего через каких то пару десятков лет многие знаменитые по всему миру курорты могут исчезнуть с лица земли. Останется только кусать локти, что вы не успели их посетить и своми глазами увидеть эту красоту. Что говорить о ваших детях и внуках, которым точно придется любоваться живописными локациями на картинках в интернете и открытках.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Американское агентство по космосу и аэронавтике НАСА, исследовав некоторые прибрежные районы Земли пришло к пугающему выводу. Уровень моря начал повсеместно повышаться. Процесс уже необратим, а значит можно начинать вести обратный отсчет. Сколько осталось времени до момента, пока курорты окончательно не уйдут под воду и не станут городами-призраками, исследователи пока сказать затрудняются. Но то, что это случится до 2100 года, вероятность есть, и немалая.

Эксперты отмечают, что одними из первых могут затонуть Канары и Балеарские острова. Местами уровень воды поднимется на 31 дюйм, что является критической цифрой. Локации с невысоким берегом обречены. В частности, это касается роскошного и любимого туристами острова Тенерифе. В зоне риска также Малага и Валенсия, одни из самых гостеприимных и колоритных испанских городов.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Russian Look/Vadim Nekrasov/Globallookpress.com

Ученые уже сейчас прогнозируют наводнения и затопления огромных территорий. Если местные власти не озаботятся проблемой и не распорядятся выстроить дамбы и другие береговые укрепления, города попросту вымрут. Единственным способом их посетить будут разве что подводные экскурсии.

Сейчас подобные проводятся в разных уголках планеты. Популярностью у любителей дайвинга пользуется Порт-Ройял (Ямайка). Ходят легенды, что этот город считался самым грешным на земле. Он славился распутством, пьянством и праздным времяпрепровождением. В 1692 году тут грянуло страшное землетрясение, все жители погибли. В этом сразу увидели знамение: кто-то свыше покарал людей за неправильный образ жизни, в наставление остальным.

Чтобы осмотреть руины Порт-Ройяла необходимо разрешение ямайских властей. Но это касается организованных погружений. Отважные дайверы то и дело ныряют здесь без спроса. Все ради колоритных фото и незабываемых впечатлений от созерцания памятника истории.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com