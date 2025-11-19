«Скороход» ушел в прошлое: почему центр Петербурга теряет обувную легенду

Легенда советской промышленности — фабрика «Скороход» — оставила яркий след в истории страны.

Созданная еще в царское время, она пережила революцию, стала одним из символов послевоенного СССР, но в наши дни ее история подошла к печальному финалу.

Забытый гигант: как рухнула легенда советской обуви

Как оказалось, судьба этого обувного гиганта оказалась весьма драматичной. 20 сентября 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО «Фабрика детской обуви «Скороход» банкротом и открыл конкурсное производство.

Это означает конец для предприятия, основанного в 1882 году, 143 года назад. Фабрики, работавшей еще до революции 1917 года, обувшей молодую страну в послереволюционные годы, больше нет.

История “Скорохода”: немецкий купец, сказка и исчезнувшая империя

Интересно, что название фабрике «Скороход» дал основатель, Генрих фон Кирштен, в честь своей любимой сказки Гауфа — «Маленький Мук». Герой сказки, став «скороходом», исполнял поручения короля.

«Может быть, мои туфли принесут мне доход, — подумал он. — Попробую-ка я наняться к королю в скороходы».

Генрих фон Кирштен, сын петербургских немцев, родился в 1838 году. Его отец, купец Иоганн Генрих Кирштен, приехав в Петербург в 1825 году, основал фабрику по производству резиновых изделий, включая обувь с резиновым верхом.

В сыром климате Петербурга его бизнес процветал, а после его смерти дело успешно продолжил сын Генрих.

От “Реформы” до забвения: печальный финал фабрики “Скороход”

На фабрике Генриха Кирштена стали выпускать не только резиновую обувь, но и сапожки на пуговицах, и ботинки. Через пять лет управления Генрих вместе с братом Эмилем объединил свою фабрику с заводом «Треугольник» (позже ставшим «Красным треугольником»).

Эта фабрика, также основанная немецким предпринимателем Фердинандом Краузкопфом, специализировалась на производстве галош и тоже пережила банкротство в 2002 году.

Генрих Кирштен женился на Эмилии Генриетте Хильбинг, и у них родилось четверо сыновей. Семья проживала в особняках на Васильевском острове и Рижском проспекте.

В 1882 году Генрих основал «Товарищество механического производства обуви», которое вскоре стало известно как «Скороход». Фабрика выпускала обувь для всей семьи, а самой известной стала мужская модель летних туфель марки «Реформа».

В народе их прозвали «скороходами» за их легкость и удобство. Невероятно, но обувь «Скороход» была постоянным призером российских и международных выставок.

140 лет истории, 2022 год — финал: трагедия фабрики “Скороход”

Автор считает это невероятным, потому что советские «штиблеты» этой фабрики были не очень удобными, в отличие от стильной и качественной обуви, выпускавшейся до революции.

Генрих Кирштен был не только талантливым предпринимателем, но и главой Товарищества производителей глиняной посуды, членом Русского торгово-промышленного банка и АО Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

В 1909 году за заслуги перед Российской империей он был возведен в потомственное дворянство, получив приставку «фон».

В 1912 году Генрих фон Кирштен скончался в возрасте 73 лет. Его дело продолжил сын Артур. На тот момент фабрика «Скороход» была единственным обувным механическим предприятием в России, оснащенным по последнему слову техники.

На ней работало 5000 человек, выпуская 2 700 000 пар обуви в год. Артур и его братья, а также иностранные пайщики входили в правление Товарищества. Среди них был и российский политический деятель Александр Иванович Гучков.

Судьба Артура и его братьев после 1917 года в России остается неизвестной.

“Скороход”: уроки прошлого для будущего обувной индустрии

Сегодня комплекс зданий бывшей фабрики «Скороход» на Заставской улице в Санкт-Петербурге признан памятником архитектуры. Планируется его преобразование в пешеходный городской квартал.

Возможно, это правильное решение для центра города. Однако, закрывая одно предприятие, следовало бы создать новое, особенно учитывая традиции фабрики. При грамотном подходе мог бы появиться отличный обувной бренд.

Туфли, выпускавшиеся на «Скороходе» до революции, выглядели стильно, красиво и качественно, ничуть не уступая известнейшим итальянским брендам.

История «Скорохода» — это напоминание о былом величии и ценности наследия, которое, к сожалению, не всегда удается сохранить.