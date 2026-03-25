Городовой / Город / «Скоростная десятка» закроет проспект Юрия Гагарина и окрестные улицы Петербурга
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
«Скоростная десятка» закроет проспект Юрия Гагарина и окрестные улицы Петербурга

Опубликовано: 25 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
«Скоростная десятка» закроет проспект Юрия Гагарина и окрестные улицы Петербурга
«Скоростная десятка» закроет проспект Юрия Гагарина и окрестные улицы Петербурга
Global Look Press / Alexander Legky
29 марта в городе на Неве вводятся временные ограничения в движение транспорта.

В связи с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Скоростная десятка» в воскресенье, 29 марта, в Санкт‑Петербурге будут временно ограничены движение и остановка транспорта.

Какие дороги затронут

По данным Комитета по транспорту Петербурга, в течение суток будет запрещена остановка транспорта на отдельных участках проспекта Юрия Гагарина, Бассейной улицы, проспекта Космонавтов и Кузнецовской улицы.

Когда и где нельзя ехать

С 7:00 до 11:30 движение транспорта будет запрещено на следующих участках:
— пр. Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы;
— пр. Космонавтов от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы;
— Бассейная улица по направлению от проспекта Космонавтов к проспекту Юрия Гагарина;
— Кузнецовская улица по направлению от проспекта Юрия Гагарина к проспекту Космонавтов.

Водителей просят заранее учитывать эти ограничения при планировании маршрута и выбирать альтернативные проезды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
