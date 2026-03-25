«Скоростная десятка» закроет проспект Юрия Гагарина и окрестные улицы Петербурга

В связи с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Скоростная десятка» в воскресенье, 29 марта, в Санкт‑Петербурге будут временно ограничены движение и остановка транспорта.
Какие дороги затронут
По данным Комитета по транспорту Петербурга, в течение суток будет запрещена остановка транспорта на отдельных участках проспекта Юрия Гагарина, Бассейной улицы, проспекта Космонавтов и Кузнецовской улицы.
Когда и где нельзя ехать
С 7:00 до 11:30 движение транспорта будет запрещено на следующих участках:
— пр. Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы;
— пр. Космонавтов от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы;
— Бассейная улица по направлению от проспекта Космонавтов к проспекту Юрия Гагарина;
— Кузнецовская улица по направлению от проспекта Юрия Гагарина к проспекту Космонавтов.
Водителей просят заранее учитывать эти ограничения при планировании маршрута и выбирать альтернативные проезды.