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Скотч и вата не спасут: вот как быстро избавиться от сквозняка из оконного стыка

Скотч и вата не спасут: вот как быстро избавиться от сквозняка из оконного стыка
Как избавиться от сквозняка из оконных стыков

Справитесь за считаные минуты.

Установленные неопытными рабочими окна зимой могут не защитить квартиру от ветра. Из оставшихся пустот между стеной и рамой от подоконника будет идти холодок. Можно залепить стыки скотчем и ватой, но навсегда проблема не решится.

Придется браться за строительные инструменты, чтобы забыть про эту головную боль. Для начала снимите находящийся со стороны улицы подоконник с саморезов. Тогда сможете увидеть дыру, пропускающую холод в дом.

Очистите открывшуюся бетонную поверхность щеткой. И по всему периметру нанесите монтажную пену, уделяя особое внимание стыку со стеной. Далее можно прикрепить снятый отлив обратно и сквозняк больше не побеспокоит, говорится на Дзен-канале «Большое хозяйство».

Скотч и вата не спасут: вот как быстро избавиться от сквозняка из оконного стыка - image 1

Источник фото: Дзен-канал «Большое хозяйство»

Источник фото: Изображение от Amy Humphries на Unsplash

Общество Дом Советы
11 января 2024 08:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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