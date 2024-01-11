Скотч и вата не спасут: вот как быстро избавиться от сквозняка из оконного стыка

Установленные неопытными рабочими окна зимой могут не защитить квартиру от ветра. Из оставшихся пустот между стеной и рамой от подоконника будет идти холодок. Можно залепить стыки скотчем и ватой, но навсегда проблема не решится.

Придется браться за строительные инструменты, чтобы забыть про эту головную боль. Для начала снимите находящийся со стороны улицы подоконник с саморезов. Тогда сможете увидеть дыру, пропускающую холод в дом.

Очистите открывшуюся бетонную поверхность щеткой. И по всему периметру нанесите монтажную пену, уделяя особое внимание стыку со стеной. Далее можно прикрепить снятый отлив обратно и сквозняк больше не побеспокоит, говорится на Дзен-канале «Большое хозяйство».

Источник фото: Дзен-канал «Большое хозяйство»

Источник фото: Изображение от Amy Humphries на Unsplash