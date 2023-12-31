Дешевая скумбрия даст фору ресторанной рыбе: запеките ее с простым маринадом

Каждая хозяйка может приготовить скумбрию так, чтобы она была не хуже ресторанной рыбы. И для этого понадобится простой маринад. Возьмите на заметку рецепт с соевым соусом.

Вам понадобятся:

скумбрия — 2 шт.,

лук — 2 шт.,

соевый соус — 150 мл,

лимоны — 1⁄2 шт.,

подсолнечное масло — 20 мл,

специи для рыбы — 1 ч. л.

Рыбу почистите и сделайте по всей поверхности. Сбрызните лимонным соком и приправьте любимыми специями.

Лук нарежьте полукольцами и выложите 2⁄3 в форму для запекания. Предварительно смажьте емкость маслом. Сверху разместите рыбу и полейте ее соевым соусом. Добавьте остатки лука и нарезанный лимон.

Запекайте рыбу под фольгой при 180°C в течение 20 минут. Затем снимите укрывной материал и готовьте еще столько же, советует портал 1000 menu. Приятного аппетита!

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