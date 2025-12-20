Скворцы променяли Европу на Петербург: почему стаи решили остаться у Невы

В Петербурге текущая зима выдалась необычно мягкой, и скворцы решили остаться в городе, не улетая в государства Западной Европы. О наблюдениях рассказал биолог Павел Гладков в своём канале в одном из популярных мессенджеров, отметив, что такие изменения связаны с погодными условиями. По словам специалиста, пернатых сдержало тепло, а также доступность привычной пищи.
Эксперт сообщил, что скворцы обычно кормятся насекомыми, которых находят на участках земли, не покрытых снегом. Однако, если холод усиливается, городские птицы успешно переходят на питание пищевыми остатками. Дополнительной поддержкой для них в этот раз стали урожай рябины и небольшие яблоки, сохранившиеся до зимы.
В это время года скворцы появляются в характерном наряде — их чёрное оперение украшают белые пятна. Как уточняет Павел Гладков, "к началу весны белые кончики перьев осыпаются, и птицы предстанут перед нами в своих щёгольских чёрных фраках с зелёным, синим и фиолетовым отливом". С приходом весны их оперение становится более ярким.
В дикой природе скворцы устраивают гнёзда в дуплах деревьев. В условиях города они предпочитают селиться в искусственных домиках, которые получили собственное название — скворечники. Так птицы легко приспосабливаются к жизни рядом с людьми.