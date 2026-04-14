Слизни, берегитесь: Сочетаю 5 методов на даче - и ни 1 паразита не наблюдаю
Слизни, берегитесь: Сочетаю 5 методов на даче - и ни 1 паразита не наблюдаю

Опубликовано: 14 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Советы по уничтожению слизней на даче.

Начался тёплый сезон, и дачники уже не знают, куда деваться от вредителей. На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие методы помогают избавиться от слизней на участке.

Эти 5 методов хорошо использовать в комплексе, а не по отдельности. Тогда эффект точно будет сногсшибательным, ни 1 слизня на своей даче ещё долго не увидите.

Самый простой вариант - ручной сбор слизней. Просто пройдитесь по саду и огороду с ведром и соберите вредителей. Руки лучше защитить перчатками, слизь моллюска может содержать бактерии и даже быть ядовитой.

Создавайте ловушки - необходимо взять несколько банок или глубоких стаканов и вкопать их вровень с почвой, чтобы горлышко было открыто. Налить в них квас или любой кисломолочный продукт.

Можно против слизней использовать сыпучие ингредиенты. Рекомендуется насыпать их вокруг грядок, которые моллюски атакуют. Помогает соль, зола, горчичный порошок. Сыпучие продукты не дают слизням передвигаться и негативно воздействуют на их тела.

Отлично работают от слизней препараты на основе метальдегида. Это ядовитое вещество, которое губительно воздействует на моллюсков, не забывайте раскладывать приманки с ним по участку.

Прикармливайте на участке птиц, ежей, жаб, они питаются слизнями и могут существенно снизить их популяцию. Не стоит трогать жаб и ежей, брать их в руки, разрешать детям играть с ними. А вот позволить им жить на участке - самое то, и животные сыты, и вам польза.

Издание ранее рассказывало, как можно выбрать сорт картошки для высадки на своём дачном участке, соберёте огромный урожай плодов.

Марина Котова
