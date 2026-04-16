Не сочные котлеты, а резиновые подошвы: вымешивание руками и другие грубые ошибки начинающих хозяек Полезное
Закуска, которую сначала фотографируют, а потом мгновенно съедают: дети пищат от восторга, а взрослые просят рецепт Полезное
На что направлен закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах»? Вопросы о Петербурге
Троллейбусный рывок: 86 новых машин приедут в Петербург до конца 2026 года Город
Как по погоде в день Никиты Водопола определить, каким будет лето-2026: народные приметы и запреты на 16 апреля Полезное
Второй этап «Невской эпопеи»: 1,5 км за 202 млн

Опубликовано: 16 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Речь идет об участке дороги, который простирается от площади Восстания до площади Александра Невского. 

Власти Санкт-Петербурга запустили тендер на ремонт второго участка Невского проспекта с предварительной ценой 202,5 ​​млн рублей.

Участок тянется от площади Восстания до площади Александра Невского и имеет длину 1489 км. Информация появилась на сайте госзакупок .

Заказчик — Дирекция транспортного строительства. Заявки принимаются до 8 мая, а победителю назовут 14 мая.

Ранее закончили первый этап: от Литейного проспекта до площади Восстания. Работы заняли две недели, и 27 августа открылся проезд по главной магистрали города.

Автор:
Юлия Аликова
