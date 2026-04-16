Второй этап «Невской эпопеи»: 1,5 км за 202 млн

Власти Санкт-Петербурга запустили тендер на ремонт второго участка Невского проспекта с предварительной ценой 202,5 млн рублей.
Участок тянется от площади Восстания до площади Александра Невского и имеет длину 1489 км. Информация появилась на сайте госзакупок .
Заказчик — Дирекция транспортного строительства. Заявки принимаются до 8 мая, а победителю назовут 14 мая.
Ранее закончили первый этап: от Литейного проспекта до площади Восстания. Работы заняли две недели, и 27 августа открылся проезд по главной магистрали города.