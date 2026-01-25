Городовой / Полезное / Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники
Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники

Опубликовано: 25 января 2026 21:00
драники
Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники
Фото: Городовой.ру

Классические драники из картофеля — блюдо простое и любимое, но его легко можно сделать ещё интереснее и вкуснее. Достаточно добавить к картошке один овощ, который преобразит и цвет, и консистенцию оладий. Речь идёт о яркой и полезной тыкве.

Ингредиенты

  • Тыква очищенная — 500 г
  • Картофель — 250-300 г
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Петрушка свежая — 30 г
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей. Очистите картофель и тыкву от кожуры, удалите из тыквы семена. Натрите оба овоща на средней или мелкой тёрке. Отожмите лишний сок через марлю или просто руками — это важно, чтобы тесто не было водянистым.

Шаг 2. Замес теста. В большой миске смешайте натёртые овощи, просеянную муку и мелко рубленную петрушку. Посолите, поперчите и тщательно вымешайте до однородной консистенции. При желании можно добавить щепотку паприки или сушёного чеснока.

Шаг 3. Жарка. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до красивой золотисто-коричневой корочки. Подавайте горячими со сметаной, сметанным соусом с зеленью или домашним йогуртом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
