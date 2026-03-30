Городовой / Город / Смольный создаёт 10 спасотрядов: медицина, пожары и защита культуры
Смольный создаёт 10 спасотрядов: медицина, пожары и защита культуры

Опубликовано: 30 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Каждая структура будет курироваться профильным комитетом.

Правительство Санкт-Петербурга намерено сформировать десять специализированных спасательных подразделений, которые прикрепят к соответствующим комитетам и администрациям районов.

Соответствующий проект постановления губернатора выставлен на проверку антикоррупционной экспертизы.

В городе организуют инженерную, транспортную, медицинскую и коммунальную службы. Кроме того, появятся отделы по оповещению и связи, охране культурного наследия и другие аналогичные структуры.

Как указано в документе, каждое подразделение возглавит профильный комитет Смольного. Эти новые службы будут сотрудничать с МЧС и Вооружёнными силами.

Они займутся информированием и эвакуацией жителей, предоставлением временных убежищ, продовольствия и медпомощи, а также санитарной очисткой, пожаротушением, поддержкой водо- и энергоснабжения.

Помимо этого, им поручат организацию экстренных захоронений.

Автор:
Юлия Аликова
