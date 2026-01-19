Городовой / Город / Снег похоронил бизнес: как непогода превратила частные парковки Невского района в зимнюю ловушку
Снег похоронил бизнес: как непогода превратила частные парковки Невского района в зимнюю ловушку

Опубликовано: 19 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Снег похоронил бизнес: как непогода превратила частные парковки Невского района в зимнюю ловушку
Снег похоронил бизнес: как непогода превратила частные парковки Невского района в зимнюю ловушку
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Невском районе Санкт-Петербурга зафиксированы случаи несоблюдения правил зимней уборки на частных автостоянках. Проверка, организованная работниками ГАТИ, показала, что в шести из девяти обследованных коммерческих парковок снег не был убран, как того требуют нормативы.

Владельцы и арендаторы подобных площадок обязаны поддерживать порядок: своевременно очищать территорию от снега и использовать средства против гололёда ради безопасности посетителей.

Однако эти меры были проигнорированы, что может создавать неблагоприятные условия на стоянках.

Выявленные нарушения стали поводом для объявления профилактических мер юридическим лицам, владеющим парковками.

Представители ГАТИ сообщили, что планируют держать нарушителей под постоянным наблюдением до устранения всех недостатков.

Ранее в городе были подведены итоги работ по удалению последствий сильного снегопада. Также о ситуации и итогах зимней уборки рассказывали в местных СМИ.

Жители могут поделиться своим мнением на эту тему в социальной сети.

Автор:
Юлия Аликова
Город
