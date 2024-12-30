Снежные и ледяные забавы: лучшие места для катания с горок в Санкт-Петербурге и окрестностях

Зима — это время веселья и снежных приключений, и один из лучших способов ощутить это — скатиться с горки. В Санкт-Петербурге и его окрестностях найдётся множество мест для любителей тюбинга, санок и даже зимних самокатов. Вот подборка лучших горок для катания этой зимой.

Снежные горки

Горка в парке им. Бабушкина

Описание : Высота горки достигает 9 метров, четыре спуска подходят для всех возрастов. Можно попробовать необычные виды транспорта — финские сани или снежные самокаты.

: Высота горки достигает 9 метров, четыре спуска подходят для всех возрастов. Можно попробовать необычные виды транспорта — финские сани или снежные самокаты. Адрес : пр. Обуховской Обороны, 149 (м. «Ломоносовская»).

: пр. Обуховской Обороны, 149 (м. «Ломоносовская»). Стоимость : 350 руб. (своя ватрушка), 450 руб. (арендованная).

: 350 руб. (своя ватрушка), 450 руб. (арендованная). Время работы: 11:00–20:00 (выходные и праздники).

Горка в Шуваловском парке

Описание : Бесплатная снежная горка в сказочном парке. Возьмите свои тюбинги, ведь аренды нет.

: Бесплатная снежная горка в сказочном парке. Возьмите свои тюбинги, ведь аренды нет. Адрес : пос. Парголово, ул. Парковая, 30 (м. «Парнас»).

: пос. Парголово, ул. Парковая, 30 (м. «Парнас»). Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Время работы: круглосуточно.

Горка в парке 300-летия

Описание : Бесплатное катание на горке для всей семьи. Есть специальный спуск для малышей.

: Бесплатное катание на горке для всей семьи. Есть специальный спуск для малышей. Адрес : Приморский пр., 74 (м. «Беговая»).

: Приморский пр., 74 (м. «Беговая»). Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Время работы: 07:00–23:00.

Ледяные горки

Новая Голландия

Описание : Ледяная горка с двумя склонами — для малышей и детей постарше. Красивое оформление и атмосфера ледяного городка.

: Ледяная горка с двумя склонами — для малышей и детей постарше. Красивое оформление и атмосфера ледяного городка. Адрес : наб. Адмиралтейского канала, 2 (м. «Адмиралтейская»/«Сенная»).

: наб. Адмиралтейского канала, 2 (м. «Адмиралтейская»/«Сенная»). Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Время работы: 09:00–22:00.

Горка на Дворцовой площади

Описание : Горка в сердце Петербурга с праздничным декором, идеально подходящая для ярких фото.

: Горка в сердце Петербурга с праздничным декором, идеально подходящая для ярких фото. Адрес : Дворцовая площадь (м. «Адмиралтейская»).

: Дворцовая площадь (м. «Адмиралтейская»). Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Время работы: 12:00–21:00.

Горка в Севкабель Порту

Описание : Горка с видом на Финский залив, возможность арендовать ватрушки. Рядом каток для полного зимнего удовольствия.

: Горка с видом на Финский залив, возможность арендовать ватрушки. Рядом каток для полного зимнего удовольствия. Адрес : Кожевенная линия, 40 (м. «Василеостровская»/«Приморская»).

: Кожевенная линия, 40 (м. «Василеостровская»/«Приморская»). Стоимость : от 100 руб. за спуск.

: от 100 руб. за спуск. Время работы: пн–чт: 11:00–21:00, пт–вс: 11:00–23:00.

Горки в окрестностях Петербурга

Тууттари-парк

Описание : Прекрасный центр активного отдыха с длинными спусками. Для детей предусмотрены безопасные горки.

: Прекрасный центр активного отдыха с длинными спусками. Для детей предусмотрены безопасные горки. Адрес : р-н Ломоносовский, дер. Ретселя, 14.

: р-н Ломоносовский, дер. Ретселя, 14. Стоимость : 1 500 руб. (вход и прокат).

: 1 500 руб. (вход и прокат). Время работы: пн–пт: 12:00–22:00, сб–вс: 10:00–22:00.

Курорт Игора

Описание : Популярное место для катания на тюбингах, лыжах и сноуборде. Удобные подъемники для комфортного отдыха.

: Популярное место для катания на тюбингах, лыжах и сноуборде. Удобные подъемники для комфортного отдыха. Адрес : р-н Приозерский, пос. Платформа 69, ул. Всесезонная, 1.

: р-н Приозерский, пос. Платформа 69, ул. Всесезонная, 1. Стоимость : от 400 руб.

: от 400 руб. Время работы: 10:00–23:00.

Охта Парк

Описание : Десять горнолыжных трасс в сосновом лесу с красивой подсветкой. Подходит для всей семьи.

: Десять горнолыжных трасс в сосновом лесу с красивой подсветкой. Подходит для всей семьи. Адрес : р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.

: р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной. Стоимость : от 600 руб.

: от 600 руб. Время работы: 10:00–22:00.

Эти места позволят насладиться зимними развлечениями на полную, будь вы в центре Петербурга или его живописных окрестностях. Берите ватрушки, санки или ледянки — и вперёд, за новыми зимними впечатлениями!