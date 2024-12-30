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Снежные и ледяные забавы: лучшие места для катания с горок в Санкт-Петербурге и окрестностях

30 декабря 2024 09:03
Снежная горка
Снежные и ледяные забавы: лучшие места для катания с горок в Санкт-Петербурге и окрестностях
Фото Городовой.ру

Проводим отпуск с пользой для тела.

Зима — это время веселья и снежных приключений, и один из лучших способов ощутить это — скатиться с горки. В Санкт-Петербурге и его окрестностях найдётся множество мест для любителей тюбинга, санок и даже зимних самокатов. Вот подборка лучших горок для катания этой зимой.

Снежные горки

Горка в парке им. Бабушкина

  • Описание: Высота горки достигает 9 метров, четыре спуска подходят для всех возрастов. Можно попробовать необычные виды транспорта — финские сани или снежные самокаты.
  • Адрес: пр. Обуховской Обороны, 149 (м. «Ломоносовская»).
  • Стоимость: 350 руб. (своя ватрушка), 450 руб. (арендованная).
  • Время работы: 11:00–20:00 (выходные и праздники).

Горка в Шуваловском парке

  • Описание: Бесплатная снежная горка в сказочном парке. Возьмите свои тюбинги, ведь аренды нет.
  • Адрес: пос. Парголово, ул. Парковая, 30 (м. «Парнас»).
  • Стоимость: бесплатно.
  • Время работы: круглосуточно.

Горка в парке 300-летия

  • Описание: Бесплатное катание на горке для всей семьи. Есть специальный спуск для малышей.
  • Адрес: Приморский пр., 74 (м. «Беговая»).
  • Стоимость: бесплатно.
  • Время работы: 07:00–23:00.

Ледяные горки

Новая Голландия

  • Описание: Ледяная горка с двумя склонами — для малышей и детей постарше. Красивое оформление и атмосфера ледяного городка.
  • Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2 (м. «Адмиралтейская»/«Сенная»).
  • Стоимость: бесплатно.
  • Время работы: 09:00–22:00.

Горка на Дворцовой площади

  • Описание: Горка в сердце Петербурга с праздничным декором, идеально подходящая для ярких фото.
  • Адрес: Дворцовая площадь (м. «Адмиралтейская»).
  • Стоимость: бесплатно.
  • Время работы: 12:00–21:00.

Горка в Севкабель Порту

  • Описание: Горка с видом на Финский залив, возможность арендовать ватрушки. Рядом каток для полного зимнего удовольствия.
  • Адрес: Кожевенная линия, 40 (м. «Василеостровская»/«Приморская»).
  • Стоимость: от 100 руб. за спуск.
  • Время работы: пн–чт: 11:00–21:00, пт–вс: 11:00–23:00.

Горки в окрестностях Петербурга

Тууттари-парк

  • Описание: Прекрасный центр активного отдыха с длинными спусками. Для детей предусмотрены безопасные горки.
  • Адрес: р-н Ломоносовский, дер. Ретселя, 14.
  • Стоимость: 1 500 руб. (вход и прокат).
  • Время работы: пн–пт: 12:00–22:00, сб–вс: 10:00–22:00.

Курорт Игора

  • Описание: Популярное место для катания на тюбингах, лыжах и сноуборде. Удобные подъемники для комфортного отдыха.
  • Адрес: р-н Приозерский, пос. Платформа 69, ул. Всесезонная, 1.
  • Стоимость: от 400 руб.
  • Время работы: 10:00–23:00.

Охта Парк

  • Описание: Десять горнолыжных трасс в сосновом лесу с красивой подсветкой. Подходит для всей семьи.
  • Адрес: р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.
  • Стоимость: от 600 руб.
  • Время работы: 10:00–22:00.

Эти места позволят насладиться зимними развлечениями на полную, будь вы в центре Петербурга или его живописных окрестностях. Берите ватрушки, санки или ледянки — и вперёд, за новыми зимними впечатлениями!

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Автор:
Игорь Мустафин
Город Санкт-Петербург
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