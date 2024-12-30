Снежные и ледяные забавы: лучшие места для катания с горок в Санкт-Петербурге и окрестностях

Зима — это время веселья и снежных приключений, и один из лучших способов ощутить это — скатиться с горки. В Санкт-Петербурге и его окрестностях найдётся множество мест для любителей тюбинга, санок и даже зимних самокатов. Вот подборка лучших горок для катания этой зимой.
Снежные горки
Горка в парке им. Бабушкина
- Описание: Высота горки достигает 9 метров, четыре спуска подходят для всех возрастов. Можно попробовать необычные виды транспорта — финские сани или снежные самокаты.
- Адрес: пр. Обуховской Обороны, 149 (м. «Ломоносовская»).
- Стоимость: 350 руб. (своя ватрушка), 450 руб. (арендованная).
- Время работы: 11:00–20:00 (выходные и праздники).
Горка в Шуваловском парке
- Описание: Бесплатная снежная горка в сказочном парке. Возьмите свои тюбинги, ведь аренды нет.
- Адрес: пос. Парголово, ул. Парковая, 30 (м. «Парнас»).
- Стоимость: бесплатно.
- Время работы: круглосуточно.
Горка в парке 300-летия
- Описание: Бесплатное катание на горке для всей семьи. Есть специальный спуск для малышей.
- Адрес: Приморский пр., 74 (м. «Беговая»).
- Стоимость: бесплатно.
- Время работы: 07:00–23:00.
Ледяные горки
Новая Голландия
- Описание: Ледяная горка с двумя склонами — для малышей и детей постарше. Красивое оформление и атмосфера ледяного городка.
- Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2 (м. «Адмиралтейская»/«Сенная»).
- Стоимость: бесплатно.
- Время работы: 09:00–22:00.
Горка на Дворцовой площади
- Описание: Горка в сердце Петербурга с праздничным декором, идеально подходящая для ярких фото.
- Адрес: Дворцовая площадь (м. «Адмиралтейская»).
- Стоимость: бесплатно.
- Время работы: 12:00–21:00.
Горка в Севкабель Порту
- Описание: Горка с видом на Финский залив, возможность арендовать ватрушки. Рядом каток для полного зимнего удовольствия.
- Адрес: Кожевенная линия, 40 (м. «Василеостровская»/«Приморская»).
- Стоимость: от 100 руб. за спуск.
- Время работы: пн–чт: 11:00–21:00, пт–вс: 11:00–23:00.
Горки в окрестностях Петербурга
Тууттари-парк
- Описание: Прекрасный центр активного отдыха с длинными спусками. Для детей предусмотрены безопасные горки.
- Адрес: р-н Ломоносовский, дер. Ретселя, 14.
- Стоимость: 1 500 руб. (вход и прокат).
- Время работы: пн–пт: 12:00–22:00, сб–вс: 10:00–22:00.
Курорт Игора
- Описание: Популярное место для катания на тюбингах, лыжах и сноуборде. Удобные подъемники для комфортного отдыха.
- Адрес: р-н Приозерский, пос. Платформа 69, ул. Всесезонная, 1.
- Стоимость: от 400 руб.
- Время работы: 10:00–23:00.
Охта Парк
- Описание: Десять горнолыжных трасс в сосновом лесу с красивой подсветкой. Подходит для всей семьи.
- Адрес: р-н Всеволожский, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.
- Стоимость: от 600 руб.
- Время работы: 10:00–22:00.
Эти места позволят насладиться зимними развлечениями на полную, будь вы в центре Петербурга или его живописных окрестностях. Берите ватрушки, санки или ледянки — и вперёд, за новыми зимними впечатлениями!