Собачья драма или человеческий вымысел: что на самом деле чувствует пес без вязки

Разоблачение главного мифа собаководов

Многие уверены: кобель без вязки жить не может и обязательно будет мучиться. Из-за этого заблуждения некоторые хозяева идут на крайние меры. Они выпускают своего питомца в стаю бродячих собак, полагая, что он там удовлетворит свои природные потребности и благополучно вернется домой.

Однако последствия такого решения бывают ужасающими как для самого пса, так и для уличных животных, отмечает автор канала "Заметки зооработника".

Почему кобель не страдает без вязки

Это главный миф. Ни один пес в мире не заболел и не тронулся умом от того, что у него никогда не было самки. В дикой природе и в уличных стаях доступ к суке получают далеко не все самцы. И ничего - живут себе спокойно.

Породистая собака - это уже результат строгого отбора. Для разведения оставляют только лучших представителей породы. Остальные живут обычной жизнью домашних любимцев. И они ничуть не страдают без вязок.

фото legion-media

Ответственность хозяина

Выпускать пса в стаю бродячих собак - безответственно и жестоко. Это риск для жизни питомца, размножение бездомных животных и распространение болезней.

Ничего плохого с кобелем не случится, если он никогда не повяжется. У него есть другие радости - еда, игры, прогулки и любовь хозяина.

