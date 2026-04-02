До 10 апреля саду – обязательно: обрабатываем деревья "ядреной минералкой" – вредители сдаются без боя

Чем обработать сад от вредителей в апреле

В первые 10 дней апреля наступает подходящее время для защиты сада. В этот период почки на деревьях еще не проснулись, поэтому можно обработать растения от вредителей и паразитов.

Подготовка к обработке

Перед тем как браться за опрыскиватель, нужно провести подготовку. Работы лучше делать в пасмурный день без дождя.

Санитарная обрезка

Осмотрите деревья и кусты. Удалите все сухие, поломанные и подмерзшие ветки. Крупные срезы обязательно замажьте садовым варом. Срезанные ветки не оставляйте на участке, а сжигайте, поскольку на них часто зимуют вредители и споры грибков.

Чистка стволов

Внимательно осмотрите стволы и толстые ветки. Если на коре есть мох или лишайник, аккуратно счистите их. Сами по себе они не вредят дереву, но служат укрытием для вредителей. Весь счищенный материал тоже отправляйте в костер.

Рецепт для защиты сада

Многие садоводы используют готовые препараты из магазина. Однако можно совместить борьбу с грибками и вредителями в одной смеси. Этот состав проверен годами, стоит недорого и легко готовится, сообщает "садоёж".

Нам понадобится

медный купорос - 200 г;

препарат "30 плюс" - 500 мл.;

мочевина - 600 г.

вода - 10 л.

Разведите в небольшом количестве теплой воды препарат "30 плюс". Отдельно в 8 литрах воды смешайте медный купорос и мочевину. Затем соедините оба состава и тщательно перемешайте.

Готовым раствором обильно смочите стволы, скелетные ветви и все трещинки в коре. Именно в этих местах чаще всего прячутся вредители. После такой обработки вредители на участке не появляются. Сад остается чистым и здоровым до нового сезона.

