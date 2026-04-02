Безопасность и логистика лидируют: зарплаты в Петербурге стали больше

Опубликовано: 2 апреля 2026 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В начале 2026 года медиана предлагаемой зарплаты на вакансиях Санкт-Петербурга достигла 92 400 рублей, что на 11% (или 9 500 рублей) выше уровня первого квартала 2025 года, согласно исследованию hh.ru для ТАСС.

Рост по профессиям

Наибольший прирост отмечен у геологов и руководителей групп разработок (+75 тыс. рублей), бортпроводников (+34 тыс. рублей), главных врачей (+30 тыс. рублей).

Также значительно выросли предложения для коммерческих руководителей (+29,7 тыс. рублей), агентов по недвижимости (+28,2 тыс. рублей), артистов и аниматоров (+28 тыс. рублей), руководителей строительных проектов (+27,9 тыс. рублей) и переводчиков (+26,5 тыс. рублей).

Комментарий эксперта

Директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова отметила, что подъем затронул как управленческие роли, так и практические специальности, отражая спрос на рынке труда. У руководителей группы разработка самая высокая медиана — 300 000 рублей за квартал.

Лидеры по отраслям

В безопасности рост составил 20%, в транспорте и логистике — 15%, в продажах и клиентском сервисе — 14%, в медицине и фармацевтике — 13%, в маркетинге, PR, страховании, финансах и бухгалтерии — по 12%, в сельском хозяйстве и закупках — по 11%.

Абсолютные и средние показатели

Максимальный прирост в деньгах зафиксированный в безопасности и логистике (+12,9 тыс. рублей). Высший и средний менеджмент лидирует по медиане: 150 тыс. рублей в 2025-м и 154,4 тыс. рублей в 2026-м. В науке и образовании рост самый скромный — с 60 тыс. руб. до 66,9 тыс. рублей.

Автор:
Юлия Аликова
