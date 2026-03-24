Сочная опасность: петербургские шавермочные попались на нарушениях с мясом

Несколько точек по продаже шавермы в Санкт-Петербурге получили предупреждения от Россельхознадзора после инспекций, инициированных обращениями организации «Общественный контроль».
Проверки выявили нарушения в работе некоторых заведений. Например, на 2-м Муринском проспекте в «Shaverma» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на продукцию.
Кроме того, точка «Вкусная и сочная» не зарегистрирована в системе «Меркурий», из-за чего невозможно отследить происхождение и безопасность мяса для шавермы.
Аналогичные проблемы обнаружены в «Шаверма Хаус» на Проспекте Маршака и «Шаверлэнд» в Парголово, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.