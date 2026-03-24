Сочная опасность: петербургские шавермочные попались на нарушениях с мясом
Сочная опасность: петербургские шавермочные попались на нарушениях с мясом

Опубликовано: 24 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Проверки показали, что некоторые шавермачные работают с нарушениями.

Несколько точек по продаже шавермы в Санкт-Петербурге получили предупреждения от Россельхознадзора после инспекций, инициированных обращениями организации «Общественный контроль».

Проверки выявили нарушения в работе некоторых заведений. Например, на 2-м Муринском проспекте в «Shaverma» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на продукцию.

Кроме того, точка «Вкусная и сочная» не зарегистрирована в системе «Меркурий», из-за чего невозможно отследить происхождение и безопасность мяса для шавермы.​

Аналогичные проблемы обнаружены в «Шаверма Хаус» на Проспекте Маршака и «Шаверлэнд» в Парголово, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Автор:
Юлия Аликова
