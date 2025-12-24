Сокровища Эрмитажа под угрозой? Почему музей должен вернуть баснословные миллионы

Эрмитаж выплатит компании 100 миллионов рублей по решению суда из-за нарушений, связанных с поставкой оборудования.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение по спору между ООО «Остек студио» и Государственным Эрмитажем, обязав музей выплатить 117,97 миллиона рублей.

Суть конфликта заключалась в задержке передачи цифрового рентгенотелевизионного комплекса и системы для компьютерной томографии по контракту, сумма которого почти достигала 130 миллионов рублей, сообщает РБК.

По условиям соглашения оборудование должно было быть передано Эрмитажу до конца 2020 года, однако фактическая приемка произошла только осенью 2023 года.

Музей зафиксировал просрочку и предъявил компании пеню в размере 127,9 миллиона рублей, что практически соответствовало цене оборудования.

Компания-поставщик признала, что была вынуждена задержать исполнение обязательств из-за обстоятельств, которые не могла контролировать.

Она направила в адрес музея требование об оплате заказа, ссылаясь на наличие форс-мажорных ситуаций.

Суд в итоге согласился с тем, что условия начисленной Эрмитажем неустойки были несоразмерны самим последствиям и фактически приравнивались к двойной оплате техники.

Арбитраж подчеркнул, что у заказчика отсутствуют данные о значительном ущербе, а также признал факт чрезвычайных обстоятельств.

Суд постановил не засчитывать неустойку в полном размере, а удержанные Эрмитажем средства признал не имеющими правовых оснований.

Согласно решению, музей также обязан оплатить судебные издержки на сумму 1,1 миллиона рублей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».