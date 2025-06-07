Соль и медная лента: петербуржцы обмениваются советами, как избавиться от испанских слизней

Эти вредители очень быстро поедают растения на частке, поэтому их нужно отпугивать.

Петербуржцы ы соцсетях жалуются, что в их огородах появились испанские слизни. Они без стеснения поедают растения, поэтому все пытаются как можно скорее от них избавиться. Какие только методы не применяют садовники, но есть один проверенный.

Популярный способ

Один из самых популярных и экологичных способов — это медная лента. Медь для слизней — это как для нас электрошок. Когда слизень ползет по медной поверхности, между его слизью и металлом происходит реакция, из-за которой он чувствует неприятное покалывание.

Это не убивает слизня, но ему настолько некомфортно, что он предпочитает обойти такую преграду стороной.

Медная лента или проволока?

Использовать можно как медную ленту, так и проволоку — оба варианта рабочие. Лента удобнее: ее легко закрепить на грядках, горшках или клумбах. Проволока подойдет, если она уже есть под рукой — просто обмотайте ей нужное место. Главное — чтобы медь была чистой и не покрывалась налетом, иначе эффективность снижается, передает сайт IXBT LIVE.

Как правильно использовать медь?

Обмотайте доски грядки или горшка медной лентой или проволокой. Лучше начинать с самой нижней части, чтобы слизни не смогли пробраться под барьер.

Проволоку можно воткнуть по периметру грядки. Ее не обязательно делать высокой, главное — чтобы она была сплошной.

Медные коврики — отличный вариант для домашних растений: просто поставьте на них горшок или контейнер.

Просто разложите ленту на земле рядом с грядкой. Но следите, чтобы ее не засыпало землей или листьями — иначе слизни смогут перебраться по этим «мостикам».

Важные нюансы из опыта садоводов

В соцсетях отмечают, что медная лента действительно помогает, но есть некоторые хитрости:

Чистота меди — залог успеха. Если на ленте образуется зеленый налет, то эффективность падает. Поэтому время от времени протирайте ленту влажной тряпочкой или шкуркой.

Ширина ленты — лучше брать не менее 5-7 см. Узкие полоски слизни могут переползти.

Не экономьте на качестве. Некоторые дешевые ленты содержат мало меди или покрыты лаком — они не работают! Лучше брать ленту из чистой меди.

Медная лента — это удобный, экологичный и безопасный способ защитить грядки и горшки от слизней. Также петербуржцы рассказывают про соль и ее свойства отпугивать непрошенных гостей.

«Рассыпьте соль, может вредно для растений, я по дорожкам из щебенки сыплю, боятся не ползают. Можно на входе в теплицу, еще перец молотый помогает. Еще бы дождей поменьше было»;