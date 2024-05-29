Соленые блины, черепашьи яйца и крокодил: что нужно попробовать на Кубе

Туры на Кубу все еще доступны для россиян. Несмотря на то, что лететь туда из России неблизко, многих путешественников привлекает это зарубежное направление. И туристам стоит оценить не только местные пляжи, но и необычные блюда кубинской кухни.

Суп с мясом и бананами

Суп ахиако впервые придумали в Колумбии, однако кубинцы несколько модернизировали рецепт. Суп варят на основе мясного бульона со свининой или курицей. Из овощей добавляют три вида картофеля, кукурузу и тыкву. Но и это еще не все: в списке ингредиентов также есть бананы и лайм. А потрясающий аромат обеспечивает большое количество трав.

Источник фото: Legion-Media

Вака фритта

Чтобы приготовить это блюдо, говядину сначала отваривают, потом разбирают на волокна, маринуют в соке лайма и винном уксусе с чесноком и зеленью, в далее жарят до хрустящей корочки. Получается похоже на мясные чипсы, но едят мясо не в качестве закуски, а подают вместе с рисом.

Арроз кон камаронес

По сути, так называют рис с кокосовым молоком и креветками. Иногда последние заменяют на лангустов, крабов или другие морепродукты. Напоминает блюдо испанскую паэлью. Говорят, его очень любил Фидель Кастро.

Источник фото: Legion-Media

Тостонес

Тостонес — блинчики, приготовленные из зеленых бананов. Фрукты режут, а затем обжаривают на оливковом масле. Когда размякнут, снимают с огня и придают форму панкейков. Такие блины могут быть как сладкими, так и солеными. Их же нередко используют в качестве гарнира, наряду с фасолью и рисом.

Источник фото: Legion-Media

Мясо крокодила

Подобные изыски можно встретить рядом с крокодиловыми фермами. Причем стоят они недешево — более 20 евро за порцию. Тем не менее опытные туристы пробовать деликатес не советуют.

«На вкус жареный крокодил, вопреки всем ожиданиям, больше напоминал свинину с отдаленными рыбными нотками. Поэтому у нас даже зародились сомнения, крокодил ли это был», — отметила автор тревел-блога ANITA LIFE на Дзен.

Источник фото: Legion-Media

Черепашьи яйца

Во многих кубинских ресторанах можно встретить запеченные черепашьи яйца. Кроме того, иногда их добавляют и в выпечку. Этот продукт считают сильным афродизиаком. Также в яйцах содержится большое количество витаминов и минералов.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media