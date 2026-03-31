123% света: Петербург тонет в лучах солнца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

123% света: Петербург тонет в лучах солнца

Опубликовано: 31 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Весна в Северной столице продолжает бить рекорды.

Весна в Петербурге радует жителей частым появлением солнца. Уже месяц оно почти не скрывается за облаками и ярко сияет.

Синоптик Александр Колесов сообщает, что сейчас солнечного света уже на 123% больше нормы.

Хотя это не абсолютный рекорд для Северной столицы, солнца в этом году действительно много. Кроме того, температура воздуха стабильно растет, подчеркивает эксперт.

Средняя температура марта 2026 года на градус выше рекорда 2007 года — сейчас +4,6 °C против +3,6 °C тогда.

По словам Александра Колесова, в ближайшее время погода не переменится, и март 2026 года войдет в историю как самый теплый в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью