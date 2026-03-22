"Солю" свёклу при формировании плодов: Вырастает сладкой, как медовый сироп

Совет по выращиванию сладкой свёклы от умных дачников.

Свёкла - настоящий "золотой хит" среди дачных культур, вероятно, нет дачников, которые её не высаживают. Она отлично хранится в погребе, можно всю зиму добавлять овощи в заправку для борща, салаты и другие вкусные блюда.

Дачники с большим опытом знают хитрость, которая поможет вырастить самые сладкие плоды свёклы, овощ будет как медовый сироп, отмечают на канале "Моя дача. Сад и огород".

Секрет сладости свёклы пародоксален, но при этом он работает на "ура". Чтобы овощ дал сладкие плоды, его необходимо "посолить". Но не стоит воспринимать этот совет буквально, соль сыпать на грядку не будем, а вот особенный полив для свёклы приготовить необходимо.

Первый раз так поливать корнеплоды будем в моменте, когда они начнут разрастаться в ширину, "полнеть". Второй полив понадобится примерно за месяц до сбора урожая.

Для приготовления хитрого полива на 10 литров воды нужно развести 1 столовую ложку соли. Хорошо перемешать, и можно вносить на грядку, где растёт свёкла. Это поможет выработать огромное количество сахаров, что обязательно скажется на вкусе плодов.

Кроме того свёкла любит золу. Внесение зольной подкормки помогает раскислить почву, ведь свёкла плохо растёт в кислом грунте. Также снизить кислотность почвы можно подсыпая на грядку известь.

Ещё одна хитрость состоит в высаживании свёклы. Если вам не нравятся слишком крупные плоды, то высаживать свёклу рекомендуется чаще. Расстояние между плодами не должно превышать 10-12 сантиметров, иначе свёкла вырастет огромной, что не очень удобно для хранения и приготовления блюд.

