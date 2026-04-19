Совсем не заграница: Куда устремились россияне в сезон-2026 - старое направление снова "взорвало" топ

Информация для отдыхающих.

У россиян "мода" на летний отдых меняется каждый сезон. Курорты, которые не были популярны, рвут топы.

Стало известно, куда поедут граждане РФ в летний сезон-2026, информацией делятся на портале "Турпром" со ссылкой на анализ агрегаторов бронирования отдыха.

Один российский курорт, на который в прошлом сезоне бронирований было меньше обычного, снова вырывается в лидеры. Речь идёт об Анапе, количество бронирований по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,2 раза.

Дело в том, что на курорте наконец объявили о возможности купания. Прошлый сезон в этом плане был провальным, пляжи не были доступны туристам из-за сложной экологической обстановки. Теперь же купаться там безопасно, о чём отчитались не так давно власти Анапы.

Расскажем, какие ещё города в топе летнего отдыха у россиян в наступающем тёплом сезоне. Отмечается, что россияне держат тенденцию к длительному отдыху, бронируя отели не не пару дней, а на более долгий срок.

Кроме Анапы российские туристы планируются летом отправиться в Санкт-Петербург, город уверенно держит 1 место топа с 18 процентами. Далее идёт Москва, её показатель немного скромнее, 14 процентов от всех бронирований по России.

Черноморские курорты Сочи и Адлер также находятся в топе, на них приходится по 4 процента от всех бронирований. Анапа также вошла в топ-10, её показатель - 3 процента от бронирований отелей по РФ на сезон 2026 года.

Кроме того в топе находятся Геленджик, Сириус, Казань, Нижний Новгород и Калининград.

Эксперты отмечают, что бронирование лучше проводить заранее, как мест в отелях, так и билетов. Чем ближе к сезону, тем меньше остаётся выгодных предложений по бронированию, цены также растут. А если не успеть вовремя взять билеты, то можно и вовсе остаться без поездки, на горячие направления их расхватывают на старте продаж.

Если вы планируете ехать поездом, то билеты лучше брать за 3 месяца, именно за такой срок открывается возможность выбора и покупки мест в вагонах, сейчас активно раскупают билеты уже на июль. Если вы до сих пор этого не сделали, то стоит поторопиться, в противном случае придётся отменять поездку или же отправляться на машине, что далеко не так удобно, как на самолёте или поезде.

