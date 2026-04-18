Как дешевле слетать в Грецию летом-2026 и сколько будут стоить туры с системой "Все включено"

Спрос на путевки в Грецию увеличился в два раза

Пляжные туры в Грецию на лето-2026 год набирают все большую популярность среди россиян: количество бронирований выросло как минимум на 20%, а в компании ПАКС – и вовсе в два раза. Во сколько обойдется такой отдых, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, рост популярности Греции обусловлен относительно простым получением визы и сравнительно удобным авиперелетом через Турцию. При этом выбор рейсов с каждым месяцем становится все шире.

Где предпочитают отдыхать российские туристы

Legion-Media

Российские путешественники, планирующие отдых в Греции, чаще выбирают проверенные отели 5* и 4* с системой "Все включено". Большинство туристов интересует островная Греция, включая Родос, Крит и Корфу. В материковой части страны востребованы Халкидики, Афинская Ривьера и Пелопоннес. Именно до этих регионов можно добраться прямыми рейсами из Стамбула или паромами из Даламана и Бодрума.

Сколько стоит авиаперелет в Грецию

Legion-Media

Размещение в греческих отелях подорожало всего на 5%-15%, в зависимости от дат. При этом летом-2026 добраться до Греции можно через Стамбул авиарейсами Turkish Airlines. Общая стоимость перелета до Афин, Салоников или Крита с багажом в среднем составит 70 000 рублей. Чтобы добраться до Корфу или Санторини, придется заплатить 115 000 рублей.

Если хочется сэкономить, то можно долететь до турецкого Даламана за 50 000 рублей и уже там пересесть на паром до Родоса.

Сколько по времени делают греческую визу в Москве и регионах

Legion-Media

Греция относительно легко оформляет россиянам шенгенские визы. В Москве на это уходит в среднем 15 дней, в регионах – в среднем 3 недели.

Туроператоры советуют подавать документы на визу за 1-2 месяца до даты вылета.

Во сколько обойдется путевка в Грецию летом-2026

Legion-Media

TEZ TOUR предлагает тур в Грецию на 9 ночей с перелетом, размещением в отеле 4* и с питанием за 310 000 рублей. Если хочется отдохнуть в "пятерке", то придется заплатить 450 000 рублей.

В PAC Group тур на Крит на 9 ночей в отеле 4* с питанием без авиаперелета обойдется в 101 200 рублей за двоих. Путевка с авиаперелетом будет стоить 250 000 рублей.

