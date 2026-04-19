Яблонная тля сгорела заживо: одно средство за копейки — и деревце "очистилось" от паразита, яблок дает немерено

Опубликовано: 19 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Яблонная тля сгорела заживо: одно средство за копейки — и деревце "очистилось" от паразита, яблок дает немерено
Яблонная тля сгорела заживо: одно средство за копейки — и деревце "очистилось" от паразита, яблок дает немерено
Как избавиться от тли на яблоне при помощи одного дешевого средства

Тля - это один из главных вредителей огорода. На каждом садовом дереве селится своя колония тли. Например, яблони обожают особи, которые так и называются - яблонная тля. Это опасный вредитель, который может нанести серьёзный ущерб вашему урожаю. Особенно от него страдают молодые саженцы. Автор дзен-канала "ВКУСНЫЙ ОГОРОД" рассказал, как можно бороться с тлей на яблоне.

Обнаружить паразита можно при наличии множества муравьев, которые снуют по стволу растения. Эти букашки питаются выделениями тли - они и считаются верным признаком присутствия прожорливого вредителя на листьях яблони. Избавиться от тли можно при помощи химических препаратов, но, согласитесь, обрабатывать химией дерево, с которого потом будешь есть плоды - такое себе решение. Поэтому автор блога предлагает поступить следующим образом.

Так, справиться с тлей поможет раствор зеленого мыла. Растворите 200 г мыла в 10 л воды и опрыскайте пораженные места. А если добавить настой махорки, тысячелистника или чистотела, то эффект получится ударный.

Но главное даже не это. Самое важное - провести процедуру в определенный период.

"Лучший результат можно получить при опрыскивании насаждений рано весной, в период рождения личинок из перезимовавших яиц", - отмечает автор блога.

Это значит, что обработка проводится в период распускания листьев и образования завязей. Тогда результат и будет отменным. Тля буквально "сгорит", даже не начав свой жизненный путь.

Автор:
Анна Леонова
