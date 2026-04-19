2 пшика на пионы в мае – и муравьи сбегут за сутки: бутоны размером с арбуз, ни одного вредителя до осени

Весной, когда пионы начинают набирать бутоны, на кустах часто можно заметить полчища муравьев. Многие думают, что это безобидные соседи, но на самом деле именно они портят будущее цветение и уродуют листву.
Почему муравьи атакуют цветы?
Они приходят на пионы ради сладких выделений тли, которую сами же и расселяют по стеблям. Тля высасывает сок из растения, из-за чего листья скручиваются, бутоны мельчают, а цветение становится бледным и скудным. В результате вместо пышного куста получаем жалкое зрелище.
Быстрая обработка пионов
Смешайте в 10-литровом ведре воды 50 мл обычного нашатырного спирта и добавьте 2 столовые ложки жидкого или натертого хозяйственного мыла.
Нашатырь бьет прямо по нервной системе муравьев и тли, поэтому вредители гибнут или уходят. При этом самому пиону такое средство только на пользу: в нашатырном спирте есть азот, который подстегивает рост зелени. А мыльная пленка перекрывает кислород насекомым и не дает им питаться.
Ловушки и растения-защитники
Чтобы муравьи не вернулись, посадите рядом с пионами мяту, полынь, пижму или календулу. Запах этих растений отпугивает вредителей. Еще один простой способ: рассыпьте под кустами дорожки из порошка борной кислоты.
Комплекс из опрыскивания нашатырем и защитного барьера на земле гарантирует чистое, шикарное цветение без деформированных листьев, советует опытная дачница Виктория Радзевская.
Ранее "Городовой" рассказал, зачем выращивать иргу.