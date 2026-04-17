Посадили раз – урожая правнукам хватит: зачем выращивать иргу – не только ради ягод

Веские причины посадить иргу

Ирга - не самое популярное растение на садовых участках россиян. Хотя у него множество полезных качеств, помимо необычного свежего вкуса. Причины посадить кустарник на даче, перечислил автор канала «Садоеж».

Долгое плодоношение

Ирга плодоносит долго. Можно успеть наесться, переработать, наварить варенья и еще раз наесться. Вкус у ирги приятный, чем-то напоминает голубику: нежные, слегка терпкие, с приятной сладостью.

Неприхотливость

Ирга очень неприхотливое растение. Ей не страшны зимние морозы, возвратные заморозки в период цветения. Она растет на любой почве и при любом освещении. У нее нет периодов отдыха, ирга плодоносит ежегодно.

Растет десятилетиями

Кусты ирги живут и плодоносят до 60–70 лет. Без особого ухода, без постоянных усилий садовода. Таким долголетием не могут похвастаться ни вишня, ни слива, ни малина. Буквально посадил - и забыл на полвека, ягодами полакомятся даже внуки и правнуки, если сохранят растение.

Привлекает опылителей

Ирга – медонос. Она привлекает пчёл на участок в мае, когда большинство культур как раз зацветает. Благодаря ирге пчелы активно залетают и на соседние растения. Яблони, например, формируют больше завязей. Любят иргу и птицы. Они тоже активно слетаются полакомиться ягодками. Момент, конечно, спорный - для одних это плюс, для других - минус.

Декоративность

Когда ирга цветет, это очень красиво. Она похожа на черёмуху: вся в белых кистях. Выглядит нарядно, украшает сад не хуже декоративных кустарников. Летом она роскошно смотрится благодаря ярким ягодкам, а осенью радует пестрыми листьями. А если посадить ее вдоль забора, будет служить живым укрытием от соседских глаз.

Единственный минус, который называет автор - собирать иргу муторно. Ягоды мелкие, висят гроздьями, требуется немало терпения.

Поклонников ирги в комментариях нашлось немало:

"Красивое неприхотливое дерево. Плодоносит на 3 год. Ягоды имеют пикантный вкус. Птицы их тоже очень любят.