И вовсе не в воде: в чем лучше варить рис – вкуснее и всегда рассыпчатый

Что использовать вместо воды при варке риса

Рис на гарнир варят почти в каждой семье. Но у начинающих кулинаров он часто слипается, превращается в размазню. Чтобы он получился рассыпчатым и хоть сколько-нибудь вкусным, нужна или практика, или смекалка. Кулинарный блогер нашёл замену воде. И она, по его словам, совершенно меняет пресный вкус крупы.

В чем варить рис

В следующий раз, когда будете готовить рис, особенно жасмин и басмати, используйте куриный бульон вместо воды, предлагает кулинар. Он утверждает, что бульон полностью преображает рис, добавляет ему невероятный аромат и насыщенный вкус.

Кроме того, благодаря жирности бульона, рис в нем не разваривается, не превращается в кашу, даже у молодой хозяйки получится добиться вкуса ресторанного блюда.

Можно варить в бульоне любой рис: белый, коричневый, басмати, жасминовый, круглозёрный.

Как готовить рис на курином бульоне

Вскипятите куриный бульон. Промойте рис. Засыпьте в кастрюлю, убавьте огонь и варите под крышкой до готовности. Солить нужно осторожнее — бульон уже может быть солёным. Соотношение риса и жидкости остаётся таким же, как при обычном способе варки: один к одному.

Еще один секрет: у многих хозяек в морозильнике есть замороженный бульон. Он идеально подойдет, чтобы сварить крупу на гарнир. Если такой привычки нет, то пора завести. В следующий раз, отварив курицу, заморозьте пару-тройку стаканов бульона порционно и достаньте, когда надумаете варить рис.

Даже у новичка на хорошем бульоне он получится рассыпчатым, ароматным, с насыщенным вкусом, который не нуждается в дополнительном соусе или подливке.

