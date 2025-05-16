Парк Сергиевка и Южно-Приморский под прицелом: какие районы Петербурга станут «горячей точкой» для летучих мышей

Что делать и куда бежать, если мышь укусила.

С наступлением теплой погоды жители Петербурга могут столкнуться с необычными гостями — летучими мышами. Эти ночные животные выходят из спячки и становятся активными, что может привести к их появлению в городских квартирах. Росприроднадзор предупреждает о возможном нашествии летучих мышей и дает рекомендации о том, как вести себя при встрече с ними.

Выход из спячки: летучие мыши активизируются с наступлением тепла

С наступлением теплой погоды выходят из спячки летучие мыши, в которой обычно проводят от 6 до 8 месяцев. Это период активности летучих мышей начинается весной и продолжается до осени, когда они снова впадают в спячку.

Животные активны только в теплое время года. Звери не имеют гнезд и селятся в расщелинах коры, в поврежденных деревьях, могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища. Летучие мыши предпочитают укромные и защищенные места для обитания, что делает городские постройки привлекательными для них.

Открытые окна: основной путь проникновения в жилище

В этой связи Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора информирует, что открытые настежь окна в домах, примыкающих к паркам и лесному массиву, особенно в ночное время, могут привести к попаданию в жилище летучих мышей.

Представители отряда рукокрылых могут мигрировать, попасть в жилую застройку, спутав ориентиры, или в поисках убежища от какой-то опасности и по ряду других причин.

Что делать при встрече: инструкция от Росприроднадзора

Если в квартиру залетела летучая мышь, следует надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится и накрыть полотенцем. Затем посадить в коробку и выпустить на улицу, если погода теплая и животное не ранено. Желательно выпускать животное в естественную среду в ночное время. Главное — не паниковать и не пытаться поймать летучую мышь голыми руками.

Безопасность прежде всего: меры предосторожности и обращение к врачу

Помните, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. Укусы летучих мышей могут быть опасными, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Виды летучих мышей в Петербурге: 7 видов и их особенности

В Санкт-Петербурге можно встретить минимум 7 видов летучих мышей, среди которых ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан. Разные виды летучих мышей отличаются друг от друга размерами, внешним видом и особенностями образа жизни.

«Горячие точки»: где чаще всего можно встретить летучих мышей

Большая вероятность повстречать летучую мышь у посетителей парка Сергиевка и Южно-Приморского парка. Нередкой будет встреча с летучими мышами в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в поселках Серово и Комарово. Эти места — излюбленные места обитания летучих мышей из-за наличия подходящих условий для жизни.