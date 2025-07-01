«Уже классика жанра»: как «черные гиды» заманивают на крыши Петербурга туристов

Очередные любители острых ощущений попали в руки недобросовестных гидов, а потом отправились в полицию, а не праздник «Алые паруса».

Праздник «Алые паруса» отгремел в Петербурге — это одно из самых ярких и ожидаемых событий лета, которое собирает сотни тысяч зрителей и миллионы телезрителей по всей стране.

Но за красивыми фейерверками и музыкальными шоу скрываются и свои сложности, о которых мало кто говорит вслух.

Речь о так называемых «черных гидах» и нелегальном бизнесе, связанном с доступом на крыши, откуда открывается лучший вид на праздник. Причем в Петербурге в последнее время ситуация обострилась до предела.

Почему всем хочется попасть на «Алые паруса»?

Попасть на «Алые паруса» официально — это целая история. Вход на Дворцовую площадь и набережные, где проходят основные мероприятия, строго ограничен билетами, которые получают только выпускники, их родители и учителя, пишет КП.

Для простых зрителей остаются лишь отдаленные набережные и акватория Невы, где вид, конечно, хуже, но бесплатно.

Ажиотаж на крышах

Лучший вид на парусник и салют открывается именно с крыш домов, расположенных в центре города, особенно на Миллионной улице и в районе Петроградки.

Но официально доступ на эти крыши закрыт из соображений безопасности. Тем не менее каждый год появляются люди, которые обещают эксклюзивный выход туда — это и есть «черные гиды».

Кто такие «черные гиды» и как они работают?

«Черные гиды» — это люди, которые нелегально предлагают туристам и желающим эксклюзивный доступ на крыши в день праздника.

Они активно рекламируют свои услуги в соцсетях, обещая уникальные виды и обход официальных запретов. При этом они утверждают, что их деятельность согласована с властями.

Обычно «черные гиды» собирают группы по несколько десятков или даже сотен человек, берут предоплату и ведут их по дворам и подъездам, обещая вывести на крышу.

Но на деле многие из этих обещаний оказываются обманом.

Очередная история обмана

На минувших выходных, во время праздника «Алых парусов» группа туристов все также решила полюбоваться салютом с крыши. Они поднялись вместе с гидом, но он вскоре испарился.

Спустя полчаса на место прибыли спасатели и полиция. В результате всех забрали в отделение, где компания и провела ночь вместо праздника.

Что говорят петербуржцы

Местные жители не понимают, как каждый год люди попадаются на одну и ту же удочку, отдавая деньги недобросовестным гидам.

«Ну это уже классика жанра. Где ж еще поживиться на туристах, как не на Невском? Карманы еще пусть берегут, щипачи никуда не пропадали»;

Сын в прошлом году так же попал. Но праздник они увидели, видосики – огонь. А потом уж пофиг, даже вспоминает со смехом»;

«Так им и надо. По крышам шастать нельзя и опасно», — пишут петербуржцы в соцсети.

Желание увидеть «Алые паруса» с эксклюзивного ракурса настолько велико, что многие готовы платить и идти на риск.

Но, как показывает практика, доверять нелегальным гиду — это лотерея с очень низкими шансами на успех и высокими рисками.