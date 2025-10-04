Средняя продолжительность жизни 84 года: 11 постулатов долголетия японцев

В общем-то, никакого секрета у азиатов нет.

Япония давно удерживает мировое лидерство по продолжительности жизни: средний показатель — 84 года. Для сравнения: в США — 79,3, а в России — всего 70,5.

Столетний юбилей для японцев — скорее правило, чем исключение. В чем же секрет долголетия? Ученые и врачи называют десятки факторов, но многие из них лежат буквально на поверхности.

1. Особые способы приготовления еды

Вместо привычного нам блюда на сковороде японцы выбирают блюда на пару, гриль и варку. Жирное и тяжелое — редкость.

2. Легкие супы

Никаких борщей с говядиной и сосисок в солянке: японский суп — это бульон с водорослями, тофу и морепродуктами.

3. Правильные гарниры

Основное — рис, овощи, соя и водоросли. Сытно, но не тяжело.

4. Зеленый чай

Матча и другие сорта содержат рекордное количество антиоксидантов. Это не просто напиток, а профилактика множества болезней.

5. Только свежие продукты

«Свежий» в японском понимании — это только что сорванный или выловленный. Замороженное мясо трёхнедельной давности здесь не котируется.

6. Маленькие порции

Этикет диктует умеренность: еда подается в миниатюрных тарелочках, а в Окинаве действует принцип «ешь до 80% сытости».

7. Регулярные визиты к врачу

С 1960-х действует обязательная система здравоохранения. Средний японец за год посещает клинику около 12 раз.

8. «Вертикальная жизнь»

Ходьба и работа стоя — повседневность. Машина — роскошь, общественный транспорт — норма.

9. Культ чистоты

Общественные бани, сэнто, регулярные омовения. Купаться дважды в день — обыденность.

10. Гимнастика на рассвете

«Радио-гимнастика» объединяет всю страну. Простые упражнения делают и школьники, и пожилые, отмечает КП.

11. Жизнь на свежем воздухе

Дома маленькие, поэтому встречи чаще проходят в кафе, парках или на пикниках. Больше движения, меньше сидения в четырех стенах.

Итог прост: сочетание традиционной кухни, физической активности, медицинской дисциплины и культурных привычек делает японцев самыми долгоживущими людьми планеты.