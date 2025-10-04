Средняя продолжительность жизни 84 года: 11 постулатов долголетия японцев

Япония давно удерживает мировое лидерство по продолжительности жизни: средний показатель — 84 года. Для сравнения: в США — 79,3, а в России — всего 70,5.
Столетний юбилей для японцев — скорее правило, чем исключение. В чем же секрет долголетия? Ученые и врачи называют десятки факторов, но многие из них лежат буквально на поверхности.
1. Особые способы приготовления еды
Вместо привычного нам блюда на сковороде японцы выбирают блюда на пару, гриль и варку. Жирное и тяжелое — редкость.
2. Легкие супы
Никаких борщей с говядиной и сосисок в солянке: японский суп — это бульон с водорослями, тофу и морепродуктами.
3. Правильные гарниры
Основное — рис, овощи, соя и водоросли. Сытно, но не тяжело.
4. Зеленый чай
Матча и другие сорта содержат рекордное количество антиоксидантов. Это не просто напиток, а профилактика множества болезней.
5. Только свежие продукты
«Свежий» в японском понимании — это только что сорванный или выловленный. Замороженное мясо трёхнедельной давности здесь не котируется.
6. Маленькие порции
Этикет диктует умеренность: еда подается в миниатюрных тарелочках, а в Окинаве действует принцип «ешь до 80% сытости».
7. Регулярные визиты к врачу
С 1960-х действует обязательная система здравоохранения. Средний японец за год посещает клинику около 12 раз.
8. «Вертикальная жизнь»
Ходьба и работа стоя — повседневность. Машина — роскошь, общественный транспорт — норма.
9. Культ чистоты
Общественные бани, сэнто, регулярные омовения. Купаться дважды в день — обыденность.
10. Гимнастика на рассвете
«Радио-гимнастика» объединяет всю страну. Простые упражнения делают и школьники, и пожилые, отмечает КП.
11. Жизнь на свежем воздухе
Дома маленькие, поэтому встречи чаще проходят в кафе, парках или на пикниках. Больше движения, меньше сидения в четырех стенах.
Итог прост: сочетание традиционной кухни, физической активности, медицинской дисциплины и культурных привычек делает японцев самыми долгоживущими людьми планеты.