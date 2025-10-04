Наследница фуражки, или как в советской армии впервые появились пилотки

Стали объектом многих шуток, но их практическая польза была неоценима.

Этот скромный головной убор прошёл путь от авиационных частей Российской империи до Красной армии и стал одним из самых узнаваемых символов советского солдата.

Если будёновка — это образ Гражданской войны, то пилотка — лицо Великой Отечественной.

От фуражирки к пилотке

Корни пилотки уходят в XVIII век. В 1797 году Павел I ввёл в армии фуражные шапки для «фуражиров» — солдат, отвечавших за лошадей и корма. Шапка была мягкой, удобной и быстро приобрела складку, похожую на будущую пилотку.

Позднее в разных странах возникли свои версии — британский «гленгарри», балканская «шайкача». В России пилотка официально появилась только в 1913 году: «мягкая складная шапка» стала атрибутом воздухоплавателей и авиаторов. Именно отсюда и название — «полетка», «пилотка».

Первые войны и «французский след»

Во время Первой мировой пилотки получили не только летчики, но и пехотинцы — как подшлемники к каске Адриана. Эти «окопные» пилотки цвета хаки с ремешками называли французскими.

После революции их унаследовали и красные, и белые армии, но в РККА пилотка закрепилась в основном за авиацией и школами командиров.

Возвращение и унификация

К массовому употреблению пилотка вернулась в 1935 году. Лётчики носили синие, танкисты — стальные, остальные — хаки с выпушкой по родам войск. Но Зимняя война и подготовка к грядущей войне показали: разноцветье неудобно для снабжения. Весной 1941 года всех перевели на единый цвет хаки. Именно такие пилотки стали символом рядовых и сержантов Красной армии в годы Великой Отечественной.

Символ Победы

К середине войны младшие офицеры перешли на фуражки, но пилотки остались главным головным убором солдат. На фотографиях победного мая 1945-го с Знаменем Победы над рейхстагом — именно они.

После войны пилотка продолжала использоваться десятилетиями: в армии, на флоте, у курсантов и срочников, передает Histrf.

После СССР

В постсоветской России пилотка постепенно уступила место беретам и кепи. Сегодня она чаще встречается в женских вариантах формы или в жарких регионах. Но её образ давно вышел за пределы уставов: пилотка стала не столько частью формы, сколько неотъемлемым символом памяти о войне и о Победе.