Стало известно имя победителя «Евровидения-2024»

В ночь на 12 мая стали известны результаты 68-го песенного конкурса «Евровидение». В 2024 году шоу проходило в городе Мальме, так как в 2023 победителем стала шведская исполнительница, прославившаяся под именем Лорин.

Изначально за победу боролись участники из 26 стран. Однако до финала дошли всего 25. Дело в том, что Нидерланды были дисквалифицированы по причине жалоб в адрес представителя со стороны съемочной команды.

В итоге первое место досталось участнику из Швейцарии. 24-летний Немо Меттлер, выступавший под псевдонимом Nemo, исполнил песню The Code. Ранее страна дважды выигрывала в песенном конкурсе, поэтому эта победа стала для них третьей.

Второе и третье место достались представителям Хорватии и Украины соответственно, сказано на официальном сайте «Евровидения».

Источник фото: Кадр из шоу «Евровидение»