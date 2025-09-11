Петербург раскрывает тайны: доступ к уникальным архивам скоро станет открыт

Снятие секретности с большого массива архивных материалов — значимое событие для культурной и исторической жизни Петербурга.

В ближайшее время жители Петербурга смогут получить доступ к сотням ранее засекреченных документов из городских архивов.

Такое решение приняла региональная межведомственная экспертная комиссия под руководством вице-губернатора Ирины Потехиной, пишет КП.

Что именно рассекретят

Всего на широкий общественный доступ готовят 449 дел и 13 отдельных документов из 35 архивных фондов.

Среди них — материалы Ленинградских областного и городского комитетов КПСС за 1947 и 1952 годы.

К примеру, есть письмо о возвращении Готторпского глобуса — уникального глобуса-планетария, который в годы Великой Отечественной войны вывезли в Германию, а в 1948 году вернули в СССР и установили в Кунсткамере.

Кроме того, петербуржцы смогут ознакомиться с историческими справками: о расположении вестибюля станции метро «Владимирская» и отклоненное предложение о сносе Владимировского собора, пишет Петербург Центр.

В открытом доступе появятся документы, связанные с историей фарфорового завода имени Ломоносова, капитальным ремонтом Казанского собора и другие документы.

Почему это важно

Рассекречивание документов — редкий шанс заглянуть в закулисье городской истории и понять, как решались важнейшие вопросы в разные эпохи.

Например, благодаря этим архивам можно узнать подробности о жизни и развитии Ленинграда, работе партийных органов, строительстве метро, эвакуации культурных ценностей в годы войны.

Как и когда это случится

Решение о снятии грифов «секретно» и передаче документов для открытого хранения будет принимать губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 78.ru.

После утверждения акты о рассекречивании станут основанием для официального открытия доступа к архивам.

Что еще есть в архивах

Ранее экспертная комиссия рассмотрела к рассекречиванию более 400 дел из фондов историко-политических документов, охватывающих период с 1917 по 1988 годы.

Среди них — переписка о ходе строительства ленинградского метро, реконструкции Дома Радио, а также о ремонте квартиры известного партийного деятеля Сергея Кирова.