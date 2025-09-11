Городовой / Город / Почему Петербург должен уступить место малым городам: взгляд академика РАН
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Почему Петербург должен уступить место малым городам: взгляд академика РАН

Опубликовано: 11 сентября 2025 17:03
одноэтажный город
Почему Петербург должен уступить место малым городам: взгляд академика РАН
globallookpress/Maksim Konstantinov

Россия, обладая огромной территорией, должна делать ставку на формирование «малых городов, агрогородков и поселков» с преобладанием одноэтажного строительства.

Академик РАН и председатель комитета ТПП по АПК Петр Чекмарев выступил с радикальным предложением на Международном бизнес-форуме недвижимости.

Одноэтажный город

Ученый призвал остановить массовую застройку мегаполисов и стимулировать переселение людей “поближе к земле”.

“На нашей большой территории наиболее перспективное строительство — это одноэтажное строительство, чтобы человек жил на земле, чтобы чувствовал землю, выращивал плоды на земле”, – отметил Чекмарев в беседе с 78.ru.

Его видение — это создание комфортных условий жизни, способствующих формированию “больших семей” и, как следствие, “великой, счастливой и красивой” страны.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».