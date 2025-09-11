Почему Петербург должен уступить место малым городам: взгляд академика РАН

Академик РАН и председатель комитета ТПП по АПК Петр Чекмарев выступил с радикальным предложением на Международном бизнес-форуме недвижимости.
Одноэтажный город
Ученый призвал остановить массовую застройку мегаполисов и стимулировать переселение людей “поближе к земле”.
“На нашей большой территории наиболее перспективное строительство — это одноэтажное строительство, чтобы человек жил на земле, чтобы чувствовал землю, выращивал плоды на земле”, – отметил Чекмарев в беседе с 78.ru.
Его видение — это создание комфортных условий жизни, способствующих формированию “больших семей” и, как следствие, “великой, счастливой и красивой” страны.