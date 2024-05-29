Странные особенности застольного этикета за границей: в России так не принято

Правила застольного этикета есть в каждой стране. Они позволяют сделать совместный прием пищи комфортным для всех окружающих. Вот только в некоторых странах есть такие чудные правила, которые могут сбить с толку русского туриста.

Корея

Даже если вы сильно голодны, в Корее нельзя браться за трапезу раньше самого старшего человека за столом. Это могут расценить как проявление неуважения. А если так сделают дети за семейным ужином, то они и вовсе могут остаться голодными в качестве наказания.

С напитками здесь тоже все непросто. Нельзя наполнять свой стакан самостоятельно — об этом непременно нужно попросить сидящего рядом человека. И отказывать другим тоже нельзя.

Австрия

В Австрии существует интересное правило, связанное с оплатой счета. Если посетитель трижды попросил официанта рассчитать его, но так и не дождался счета, то он имеет полное право встать и уйти, не заплатив. Еще тут особое отношение к чаевым: из вежливости их не оставляют. Это делают только в том случае, если работа официанта была выполнена первоклассно.

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Чили

В этой стране не принято касаться пищи руками. Европейские правила этикета здесь распространяются даже на такие блюда как пицца, бургеры и картофель фри. Руками их не едят — всегда используют для этого столовые приборы.

Мексика

Пока во всем мире ценится пунктуальность, в Мексике считается дурным тоном приходить на обед или ужин в назначенное время. Причем это касается как деловых обедов, так и семейных посиделок. Эта особенность объясняется очень просто: долгое время в стране были большие проблемы с общественным транспортом — добраться куда-то без опозданий было практически нереально. В итоге местные настолько к этому привыкли, что опоздания стали нормой жизни.

Ближний Восток

Здесь есть очень забавное правило, связанное с употреблением кофе. Если вы в гостях, то хозяин будет подливать вам напиток всякий раз, как только заметит, что ваша чашка опустела. Чтобы закончить распитие кофе, недостаточно отодвинуть чашку в сторону. Ее обязательно нужно прилюдно встряхнуть или перевернуть на бок. Это причудливое действие даст окружающим понять, что вы выпили достаточно и не хотите добавки.

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Китай

В этой стране нельзя переворачивать рыбу на тарелке. Если вы едите целую запеченную тушку, то логично сначала съесть верхнюю часть, а затем перевернуть и приступить к нижней. Но в Китае считается, что так можно навлечь на себя несчастье. Поэтому нижнюю часть либо не едят вообще, либо отрывают хребет, чтобы добраться до филе, пишет портал Adme.

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