«Срам»: женщин СССР называли бездарными, если они просили у мужа помощи с этими вещами

Каких же вещей они боялись больше всего?

Жизнь граждан Советского Союза протекала в рамках жестко регламентированной системы. Запреты существовали не только на уровне государственных органов, но и на уровне негласных, укоренившихся в быту норм.

Нарушителя этих неписаных правил ждало наказание, порой более страшное, чем официальное порицание — общественное осуждение.

“Дружный” рабочий коллектив, бдительные соседи и старшие родственники готовы были в едином порыве предать остракизму тех, кто осмеливался идти против течения. Особенно, доставалось женщинам.

Покупка полуфабрикатов

Первостепенной обязанностью советской женщины было умение справляться со всем — и даже больше. Приготовление свежей и вкусной еды для семьи после тяжелого рабочего дня у станка или на ферме было аксиомой.

Никаких полуфабрикатов — только домашний труд. Стирка, кипячение, глажка белья — это была непреложная повинность. Большим уважением пользовались навыки шитья и вязания.

“Просить о помощи мужа, родителей, а тем более, нанимать прислугу было просто стыдно”.

Умелость была мерилом ценности женщины в коллективе.

Мода не для коммунистки

Стремление к излишествам и яркому внешнему виду осуждалось. Обширный гардероб, частая смена причесок, активное использование макияжа — все это рассматривалось как минус.

От гражданки страны Советов требовалась лишь “опрятность и неприметность”. Увлечение модой считалось “постыдным занятием, не достойным коммунистки”. Опасения были понятны: иначе тебя обязательно обсудят, и не в самом лестном свете.

Впрочем, эта точка зрения не была универсальной. Некоторые современники опровергают этот стереотип, утверждая:

“Я прожила жизнь и знаю, что говорю — наши женщины были ещё те модницы”.

Они вспоминают, как матери покупали актуальные юбки-бочонки, наряжались в горох, обожали духи и следили за модой.

“На голове при любых обстоятельствах была причёска, и именно такая, которая на тот момент была в моде”.

Физиология

Одной из самых строгих тем-табу была женская физиология. Менструация, девственность, климакс — эти темы не произносились вслух. Сам процесс называли эвфемизмами: “гостями”, “снегирями”, “гостями из Краснодара”.

Одноразовые прокладки стали доступны лишь в 90-е годы, а до этого женщины обходились подручными средствами — ватой и тряпочками. Упоминание этих тем в приличном обществе было немыслимым.

Уход за собой: скромность как добродетель

Рынок косметологических услуг, насыщенный сегодня аппаратной медициной, кремами и масками, не имел аналогов в советскую эпоху. Уход за собой был сведен к минимуму: мытье лица банным мылом и нанесение крема «Ромашка».

Маникюр, педикюр и депиляция — все это также не было в почете. Забота о красоте могла быть истолкована как излишнее тщеславие.

Тем не менее, и здесь существуют контраргументы. Ветеранские воспоминания рисуют иную картину:

“Смотрю на фотографии мамы в начале 50-х, очень модная молодая женщина: костюмы, платья, украшения у неё и её подруг и коллег”.

Многие женщины, даже будучи хозяйками и работая, умели совмещать быт с заботой о внешности.

“Советские женщины были реально умницы и красавицы. Умели они делать все, и шить, и вязать, и готовить. И за собой следить и модными быть”.

Статус “курильщицы”: оскорбление чести

Если мужчины с сигаретой в руках не вызывали особого осуждения, то женщина с сигаретой автоматически приравнивалась к “распутной”. Запах табака никак не ассоциировался с образом идеальной коммунистки.

Поэтому курящих дам в СССР было крайне мало — этот статус был слишком дорог с точки зрения общественного одобрения.

Удовольствие против повинности

Интересно, что в то время, как от женщин требовалась готовка “не из полуфабрикатов, как сейчас”, что было продиктовано отсутствием доставки и желанием “чтобы это было вкусно”, многие занятия считались удовольствием, а не обязанностью.

Таким образом, общественное осуждение было мощным, но иногда реальность быта советских женщин оказывалась сложнее и многограннее навязанного идеала.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.