Городовой / Город / Сугробы уступят место лужам уже с 25 декабря: в заснеженный Петербург врывается оттепель
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как крышечка с кастрюлькой: у пар с этими именами 100% совместимость - подтвердит любая натальная карта Полезное
В Петербурге к 2030 году могут выйти на линии полностью беспилотные трамваи Город
Исчезла за одну ночь? Правда и миф о Нарвской станции Петербурга Город
4 шедевра Петербурга, которые стерли с лица земли: вы гуляете по ним каждый день Город
Огненная Лошадь ударит копытом под дых, если на столе не будет хотя бы 3 этих блюд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Краеведение
Категории
Общество Спорт

Сугробы уступят место лужам уже с 25 декабря: в заснеженный Петербург врывается оттепель

Опубликовано: 23 декабря 2025 20:00
Сугробы уступят место лужам уже с 25 декабря: в заснеженный Петербург врывается оттепель
Сугробы уступят место лужам уже с 25 декабря: в заснеженный Петербург врывается оттепель
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге 23 декабря ожидается снегопад и понижение температуры до минус 5 градусов.

Жители Санкт-Петербурга утром 23 декабря заметили свежевыпавший пушистый снег, который сформировался благодаря чистой воде, пришедшей из Ладожского озера.

При температуре около минус пяти градусов в городе воцарилась настоящая зимняя картина. Подобные осадки порадовали горожан своим видом и свежестью.

В течение дня атмосферное давление постепенно повышалось, поскольку антициклон смещался на юг.

По сообщению главного погодного специалиста Петербурга Александра Колесова в его сообщении в социальной сети, в течение дня ветер изменит направление на северо-запад. Из-за этого днем 23 декабря осадки временно прекратятся.

В ночь на 24 декабря через Ленинградскую область и Петербург пройдет новый атмосферный фронт. Он также будет направляться на юг, и с ним в город снова вернется снегопад. Снежный слой на улицах значительно увеличится.

Тем не менее с наступлением ночи с четверга на пятницу, с 25 на 26 декабря, горожанам вновь стоит ждать потепления.

Ожидается еще одна оттепель, которая может изменить зимний облик города. Уже ранее было отмечено, что во второй половине недели в северную столицу прибудут новые циклоны, приносящие снег.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью