Сугробы уступят место лужам уже с 25 декабря: в заснеженный Петербург врывается оттепель

Жители Санкт-Петербурга утром 23 декабря заметили свежевыпавший пушистый снег, который сформировался благодаря чистой воде, пришедшей из Ладожского озера.
При температуре около минус пяти градусов в городе воцарилась настоящая зимняя картина. Подобные осадки порадовали горожан своим видом и свежестью.
В течение дня атмосферное давление постепенно повышалось, поскольку антициклон смещался на юг.
По сообщению главного погодного специалиста Петербурга Александра Колесова в его сообщении в социальной сети, в течение дня ветер изменит направление на северо-запад. Из-за этого днем 23 декабря осадки временно прекратятся.
В ночь на 24 декабря через Ленинградскую область и Петербург пройдет новый атмосферный фронт. Он также будет направляться на юг, и с ним в город снова вернется снегопад. Снежный слой на улицах значительно увеличится.
Тем не менее с наступлением ночи с четверга на пятницу, с 25 на 26 декабря, горожанам вновь стоит ждать потепления.
Ожидается еще одна оттепель, которая может изменить зимний облик города. Уже ранее было отмечено, что во второй половине недели в северную столицу прибудут новые циклоны, приносящие снег.
