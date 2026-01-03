Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья

Снижение массы тела не должно сопровождаться изнуряющими физическими нагрузками — особенно для людей с выраженным избыточным весом. Диетолог Юлия Кашапова пояснила, что основная задача в начале — постепенно повысить выносливость и укрепить стабильность тела для регулярной двигательной активности. Эксперт обратила внимание, что при большом весе походка меняется, увеличивая нагрузку на кости и суставы.
В результате, если серьёзно повышать интенсивность тренировок на старте, велика вероятность болей в коленях и спине уже в первые недели. Это часто приводит к перерыву в занятиях, после чего снижать вес становится труднее. Кашапова также напомнила о важных рисках для сердца и сосудов: "Внезапное и резкое увеличение физической нагрузки особенно опасно для людей без спортивного опыта, а также при наличии гипертонии, сахарного диабета, затруднённого дыхания при обычной активности, болей или перебоев в работе сердца".
Перед тем как приступить к тренировкам, специалист советует пройти функциональную диагностику, чтобы получить информацию об уровне здоровья. Начинать занятия лучше с доступных и щадящих видов активности. К ним относятся:
- ходьба
- работа на велотренажёре
- занятия в бассейне
- несложные упражнения с собственным весом или с эластичными лентами
Такой подход помогает сформировать устойчивую привычку к движению, а не приводит к кратковременному всплеску энтузиазма. Важно, чтобы движение стало частью ежедневной рутины.
