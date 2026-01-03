Городовой / Город / Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников Город
Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен Город
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав Город
Чем опасно «змеиное вино»: вместо тоста — неприятности на границе Город
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья

Опубликовано: 3 января 2026 14:56
 Проверено редакцией
Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья
Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья
Городовой ру

Занятия на тренажёрах у людей без опыта часто приводят к нарушениям сна.

Снижение массы тела не должно сопровождаться изнуряющими физическими нагрузками — особенно для людей с выраженным избыточным весом. Диетолог Юлия Кашапова пояснила, что основная задача в начале — постепенно повысить выносливость и укрепить стабильность тела для регулярной двигательной активности. Эксперт обратила внимание, что при большом весе походка меняется, увеличивая нагрузку на кости и суставы.

В результате, если серьёзно повышать интенсивность тренировок на старте, велика вероятность болей в коленях и спине уже в первые недели. Это часто приводит к перерыву в занятиях, после чего снижать вес становится труднее. Кашапова также напомнила о важных рисках для сердца и сосудов: "Внезапное и резкое увеличение физической нагрузки особенно опасно для людей без спортивного опыта, а также при наличии гипертонии, сахарного диабета, затруднённого дыхания при обычной активности, болей или перебоев в работе сердца".

Перед тем как приступить к тренировкам, специалист советует пройти функциональную диагностику, чтобы получить информацию об уровне здоровья. Начинать занятия лучше с доступных и щадящих видов активности. К ним относятся:

  • ходьба
  • работа на велотренажёре
  • занятия в бассейне
  • несложные упражнения с собственным весом или с эластичными лентами

Такой подход помогает сформировать устойчивую привычку к движению, а не приводит к кратковременному всплеску энтузиазма. Важно, чтобы движение стало частью ежедневной рутины.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью