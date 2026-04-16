Своя картошка уже в июне: растим дома прямо в мешках - подробная агротехника

Опубликовано: 16 апреля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Как выращивать картофель в мешках

Картофель - самая популярная культура среди российских садоводов. Выращивают ее по-разному. Например, автор канала «Идеальный огород» рассказал, что выращивает его прямо в мешках. Нестандартное решение подходит тем, кто не хочет распахивать картофельные поля или не позволяет структура почвы и размеры участка.

Суть метода выращивания картошки в мешках

Для посадки используют мешок и питательный субстрат. Способ популярен за границей, его облюбовали жители домов с прилегающей территорией скромных размеров. Мешок можно поставить на фундамент, прислонить к стене или даже повесить на опору.

Грунт для картошки покупают, а значит он, вероятнее всего, уже обеззаражен и в нем нет вредителей и болезней.
Однако, в отличие от традиционного садоводства, метод дороже: нужно покупать мешки, удобрения и грунт. И, как отмечает автор, урожай будет меньше, чем на грядках.

Что нужно для выращивания картофеля в мешках:

  • Мешки. Подойдут любые: из-под муки, крупы, сахара или большие сумки для перевозки вещей или даже плотные мешки для мусора. Некоторые шьют их самостоятельно.
  • Грунт. Берут лёгкий обеззараженный субстрат с уровнем кислотности 5,5–6,5. Можно взять землю с огорода, перемешанную с перегноем. Но не ту, где предшественником была картошка.

Оптимальный вариант смеси, которую рекомендует фермер:

  • ведро почвы с грядки
  • ведро перегноя
  • 1–2 литра золы
  • 2 литра песка
  • удобрения с азотом

Для посадки берут картофелины небольшого размера (до 100 г). Их готовят заранее: за 2 месяца до предполагаемой даты посадки кладут в место, на которое попадают солнечные лучи. Свет и тепло стимулирует прорастание глазков.

Агротехника

  • Мешки для удобства подворачивают.
  • Насыпают слой дренажа 30 см.
  • Затем такой же слой субстрата.
  • Кладут 2–3 картофелины глазками вверх.
  • Засыпают субстратом на 20 см и немного поливают.
  • Когда появляются первые всходы (через 1–2 недели), подсыпают грунт до высоты 50–60 см.
  • Мешки переставляют на солнечное место.

Поливают понемногу и нечасто, всего раз в 10 дней, чтобы не провоцировать гниение. С появлением всходов вносят удобрения, насыщенные калием. Хорошая подкормка — готовый перепревший навоз.

Сроки посадки

Картошку можно держать какое-то время в помещении, поэтому для получения раннего урожая сажать ее можно уже в апреле. А в первых числах мая мешки можно выставлять на улицу, если температура выше 12 градусов. Но дольше 2 месяцев хранить посадки в помещении не стоит — после формирования корней им необходим солнечный свет.

Молодой картофель можно копать и есть уже через 2 месяца. Если мешки с клубнями были подготовлены заранее и находились в помещении, корнеплоды созреют уже в июне. Самый безопасный способ достать картофель — аккуратно надрезать мешок.

Ранее Городовой рассказал, почему зеленеет почва в теплице.

Автор:
Алина Владимирова
