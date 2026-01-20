Городовой / Город / Святая загадка: почему крещенская вода не портится месяцами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты в кастрюле «как из чайханы» — сочные и ароматные: спасение для тех, кого утомили пельмени Полезное
Столкнулся с просрочкой: мое обоняние говорит «да», а этикетка — «нет», что я думаю об этой пищевой рулетке Полезное
Как «Надежда» бурит землю под Невой и раскрывает тайны петербургских глубин Город
Сочные, аж брызжут: готовим беляши с хрустящей корочкой по секретному рецепту с вокзала Адлера Полезное
Мягкие игрушки у меня теперь не хлам, а стильный элемент дизайна: вот куда их пристроила на радость ребенку Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Святая загадка: почему крещенская вода не портится месяцами

Опубликовано: 20 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Святая загадка: почему крещенская вода не портится месяцами
Святая загадка: почему крещенская вода не портится месяцами
Городовой ру

Специалист Дмитрий Петренко, работающий на кафедре теоретической и прикладной химии в Государственном университете просвещения, сообщил «Ленте.ру», что научных данных о свойствах воды, освящённой в период Крещения, не имеется.

Он отметил, что попытки объяснить изменённые качества такой воды — от предполагаемых энергетических особенностей до колебаний кислотности или присутствия отдельных радикалов — часто встречаются в интернете, но эти утверждения не подтверждены наукой.

Петренко обратил внимание, что изменения, которые приписывают освящённой воде, могут объясняться не сверхъестественными причинами, а свойствами серебра.

При проведении церемонии погружения серебряного креста в воду происходит контакт с металлом, который известен своими бактерицидными характеристиками.

«Недаром фляги авиационных носимых запасов, изнутри покрытые серебром, способны предохранять воду от порчи до двух лет.
Механизм бактерицидного действия серебра носит комплексный, многофакторный характер и заключается в связывании иона серебра (Ag+) с мембранными белками и ферментами бактерий, что нарушает их структуру и ключевые процессы жизнедеятельности и приводит к их гибели», — отметил Дмитрий Петренко в беседе.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью