Святая загадка: почему крещенская вода не портится месяцами

Специалист Дмитрий Петренко, работающий на кафедре теоретической и прикладной химии в Государственном университете просвещения, сообщил «Ленте.ру», что научных данных о свойствах воды, освящённой в период Крещения, не имеется.
Он отметил, что попытки объяснить изменённые качества такой воды — от предполагаемых энергетических особенностей до колебаний кислотности или присутствия отдельных радикалов — часто встречаются в интернете, но эти утверждения не подтверждены наукой.
Петренко обратил внимание, что изменения, которые приписывают освящённой воде, могут объясняться не сверхъестественными причинами, а свойствами серебра.
При проведении церемонии погружения серебряного креста в воду происходит контакт с металлом, который известен своими бактерицидными характеристиками.
«Недаром фляги авиационных носимых запасов, изнутри покрытые серебром, способны предохранять воду от порчи до двух лет.
Механизм бактерицидного действия серебра носит комплексный, многофакторный характер и заключается в связывании иона серебра (Ag+) с мембранными белками и ферментами бактерий, что нарушает их структуру и ключевые процессы жизнедеятельности и приводит к их гибели», — отметил Дмитрий Петренко в беседе.
