Шаверма в центре города или пирожки: где найти лучший стритфуд Петербурга за разумные деньги

Санкт-Петербург славится своими демократичными перекусами — от легендарных пышек до сытной шавермы и пирожков.

Даже с бюджетом в 300 рублей можно найти множество вкусных и атмосферных мест, чтобы быстро и сытно перекусить. В этом городе каждый найдет что-то по своему вкусу и кошельку.

«Ленинградские пышки»: легенда, проверенная временем

Настоящая легенда Петербурга, где с 1958 года подают горячие пышки по классическим рецептам.

Атмосфера советской столовой, всегда свежие пышки и дешевый кофе — идеальный вариант для быстрой и очень бюджетной остановки в центре города. Это место — настоящая визитная карточка Петербурга, где можно почувствовать дух прошлого и насладиться простым, но вкусным лакомством.

Здесь часто очереди, но обслуживание быстрое, а перекус обойдется совсем недорого. Пышка стоит 23 рубля, а кофе со сгущенным молоком 50 рублей.

Расположение в самом сердце города делает «Ленинградские пышки» доступными для всех желающих перекусить и окунуться в атмосферу прошлого.

«Пирожковая»: пирожки с историей и сытным наполнением

Работает с 1956 года. Это место известно своими сытными и разнообразными пирожками, которые любят как местные, так и туристы. «Пирожковая» — еще одно место, где время остановилось, а вкус остался неизменным.

Здесь можно попробовать классику — пирожки с капустой, мясом, картошкой, а также выпить чашку кофе. Интерьер простой, обслуживание быстрое, а цены позволяют собрать полноценный обед даже при ограниченном бюджете. Цена пирожков от 37 рублей, кофе от 60 рублей. Разнообразие меню можно посмотреть на сайте.

Адреса: Московский пр., 192-194, Лиговский пр., 251, Куйбышева ул., 7. Разнообразие адресов делает это место доступным для жителей и гостей разных районов города.

Elman`s Doner Шаверма: стритфуд в самом центре Петербурга

Для любителей шавермы — отличный вариант в самом центре города.

Здесь готовят шаверму в лаваше с разными начинками, есть вегетарианские опции. Место популярно у студентов и молодых людей, атмосфера неформальная, можно перекусить на месте или взять с собой. Это идеальное место для тех, кто любит сытно и вкусно перекусить.

Отличается свежими ингредиентами и быстрым обслуживанием. Цена шавермы в лаваше 285 рублей. Быстрота обслуживания — одно из главных преимуществ этого заведения, что делает его идеальным для перекуса на ходу.

Адреса: Казанская ул., 26/27, ул. Жуковского, 11. Расположение в центре города делает это место очень удобным для перекуса во время прогулки.

«Цех 85»: европейский шик по карману

Сеть пекарен «Цех 85» — один из самых популярных вариантов для недорогого и вкусного перекуса в Санкт-Петербурге.

Это современные кафе-пекарни с европейским интерьером и широким ассортиментом выпечки, десертов и сытных пирогов. «Цех 85» предлагает большой выбор блюд на любой вкус.

Средний чек: 300 рублей. Это отличный вариант для тех, кто хочет вкусно перекусить, не разорившись. стоимость завтрака 299, супы от 187 рублей. Сэндвичи с мясом от 179 рублей.

Адреса: Невский проспект, 122; Садовая улица, 25; Лиговский проспект, 63; Ул. Восстания, 12; Пер. Гривцова, 20 и другие. Широкая сеть пекарен по всему городу обеспечивает удобный доступ к их продукции.

Санкт-Петербург — город, где можно вкусно и недорого перекусить на любой вкус. От классических пышек до современной выпечки — здесь каждый найдет свое идеальное место.