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Сытный ужин из макарон приготовите за 20 минут: нужна только одна сковородка

Сытный ужин из макарон приготовите за 20 минут: нужна только одна сковородка
Простой рецепт сытного ужина для всей семьи

Гору посуды мыть не придется.

Хорошо, когда ужин на всю семью можно приготовить так, чтобы потом не пришлось мыть гору посуды. И этот рецепт пасты как раз из таких. Он сэкономит время занятым хозяйкам.

Вам понадобятся:

  • копченая колбаса — 300 г,
  • макароны — 250 г,
  • сыр — 120 г,
  • томаты — 3 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • вода — 450 мл,
  • жирные сливки — 120 мл,
  • специи — по вкусу.

Колбасу нарежьте кружочками. Обжарьте ее вместе с луком и чесноком до золотистости. Затем добавьте макароны, измельченные помидоры и сливки. Залейте содержимое водой и готовьте под крышкой 15 минут.

Посыпьте макароны тертым сыром и запекайте блюдо еще пять минут, советует Дзен-канал «Еда без повода». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
13 января 2024 13:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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