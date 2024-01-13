Сытный ужин из макарон приготовите за 20 минут: нужна только одна сковородка

Хорошо, когда ужин на всю семью можно приготовить так, чтобы потом не пришлось мыть гору посуды. И этот рецепт пасты как раз из таких. Он сэкономит время занятым хозяйкам.

Вам понадобятся:

копченая колбаса — 300 г,

макароны — 250 г,

сыр — 120 г,

томаты — 3 шт.,

лук — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

вода — 450 мл,

жирные сливки — 120 мл,

специи — по вкусу.

Колбасу нарежьте кружочками. Обжарьте ее вместе с луком и чесноком до золотистости. Затем добавьте макароны, измельченные помидоры и сливки. Залейте содержимое водой и готовьте под крышкой 15 минут.

Посыпьте макароны тертым сыром и запекайте блюдо еще пять минут, советует Дзен-канал «Еда без повода». Приятного аппетита!

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