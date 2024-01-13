Сытный ужин из макарон приготовите за 20 минут: нужна только одна сковородка

Хорошо, когда ужин на всю семью можно приготовить так, чтобы потом не пришлось мыть гору посуды. И этот рецепт пасты как раз из таких. Он сэкономит время занятым хозяйкам.
Вам понадобятся:
- копченая колбаса — 300 г,
- макароны — 250 г,
- сыр — 120 г,
- томаты — 3 шт.,
- лук — 1 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- вода — 450 мл,
- жирные сливки — 120 мл,
- специи — по вкусу.
Колбасу нарежьте кружочками. Обжарьте ее вместе с луком и чесноком до золотистости. Затем добавьте макароны, измельченные помидоры и сливки. Залейте содержимое водой и готовьте под крышкой 15 минут.
Посыпьте макароны тертым сыром и запекайте блюдо еще пять минут, советует Дзен-канал «Еда без повода». Приятного аппетита!
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