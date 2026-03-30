Та самая шаурма с чесночным соусом дома: вкуснее, чем в ларьках и доставках
Та самая шаурма с чесночным соусом дома: вкуснее, чем в ларьках и доставках

Опубликовано: 30 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Рецепт самой вкусной шаурмы с тем самым чесночным соусом.

Автор заявляет, что пререпробовал множество вариантов шаурмы, но именно этот — получается вкуснее всего. Рецептом поделился автор Дзен-канала yarikfilms.

Ингредиенты

лаваш — 1-2 шт., куриная грудка — 1 шт., помидоры — 2 шт., огурец — 1 шт., уксус — немного, чёрный перец, копчёная паприка, сухой чеснок — по вкусу

Для соуса:
яичные желтки — 3 шт., горчица, лимонный сок, оливковое масло, соль, чеснок, кефир, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я нарезаю куриную грудку небольшими кусочками. Готовлю маринад: смешиваю оливковое масло, немного уксуса, чёрный перец, копчёную паприку и сухой чеснок. При желании добавляю острый перец или соус.

Перемешиваю курицу с маринадом и оставляю минимум на 30 минут.

Нанизываю мясо на шпажку (можно закрепить в половине картофеля для устойчивости) и запекаю в духовке на режиме гриль при 230-250°C до румяной корочки. Пока мясо готовится, нарезаю огурец и помидоры.

Для соуса смешиваю желтки, горчицу, лимонный сок и масло до кремовой консистенции. Добавляю чеснок, перец и немного кефира — получается нежный и насыщенный соус.

Готовое мясо срезаю тонкими кусочками.

На лаваш выкладываю курицу, овощи, добавляю соус и заворачиваю рулетом. Обжариваю шаурму на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки.

Примерное время приготовления: 40 минут

Ранее мы писали о пяти натуральных красителях для яиц на Пасху.

Автор:
Александр Асташкин
