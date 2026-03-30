Та самая шаурма с чесночным соусом дома: вкуснее, чем в ларьках и доставках

Автор заявляет, что пререпробовал множество вариантов шаурмы, но именно этот — получается вкуснее всего. Рецептом поделился автор Дзен-канала yarikfilms.
Ингредиенты
лаваш — 1-2 шт., куриная грудка — 1 шт., помидоры — 2 шт., огурец — 1 шт., уксус — немного, чёрный перец, копчёная паприка, сухой чеснок — по вкусу
Для соуса:
яичные желтки — 3 шт., горчица, лимонный сок, оливковое масло, соль, чеснок, кефир, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю куриную грудку небольшими кусочками. Готовлю маринад: смешиваю оливковое масло, немного уксуса, чёрный перец, копчёную паприку и сухой чеснок. При желании добавляю острый перец или соус.
Перемешиваю курицу с маринадом и оставляю минимум на 30 минут.
Нанизываю мясо на шпажку (можно закрепить в половине картофеля для устойчивости) и запекаю в духовке на режиме гриль при 230-250°C до румяной корочки. Пока мясо готовится, нарезаю огурец и помидоры.
Для соуса смешиваю желтки, горчицу, лимонный сок и масло до кремовой консистенции. Добавляю чеснок, перец и немного кефира — получается нежный и насыщенный соус.
Готовое мясо срезаю тонкими кусочками.
На лаваш выкладываю курицу, овощи, добавляю соус и заворачиваю рулетом. Обжариваю шаурму на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки.
Примерное время приготовления: 40 минут
