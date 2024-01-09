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Так готовят перловку шеф-повара: с этим рецептом про рис и гречку больше не вспомните

Так готовят перловку шеф-повара: с этим рецептом про рис и гречку больше не вспомните
Рецепт перловки от шеф-повара

Секрет в особой зажарке.

В приготовлении перловки нет ничего сложного. Но не все знают, что из нее можно сделать полноценное блюдо, а не просто гарнир. Шеф-повар Андрей Сулима поделился своим любимым рецептом.

Вам понадобятся:

  • перловка — 300 г,
  • свинина — 300 г,
  • лук — 1 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • томат — 1 шт.,
  • стебель сельдерея — 1 шт.,
  • чеснок — 2–3 зубчика,
  • сливки 30% — 200 мл,
  • сливочное масло — 50 г,
  • пармезан — 30 г.

«Перловку поставьте вариться. Пока она готовится, обжарьте лук и морковь. Затем добавьте к ним перец и сельдерей, а еще через пару минут выложите на сковороду томат и чеснок.

Отдельно обжарьте мясо и потомите его до мягкости. После соедините свинину с овощами, добавьте сливки и специи по вкусу. Затем всыпьте перловку, заправьте блюдо сливочным маслом и посыпьте пармезаном», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Эксклюзив Советы эксперта Рецепты
9 января 2024 12:45
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