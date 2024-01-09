Так готовят перловку шеф-повара: с этим рецептом про рис и гречку больше не вспомните

В приготовлении перловки нет ничего сложного. Но не все знают, что из нее можно сделать полноценное блюдо, а не просто гарнир. Шеф-повар Андрей Сулима поделился своим любимым рецептом.
Вам понадобятся:
- перловка — 300 г,
- свинина — 300 г,
- лук — 1 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- томат — 1 шт.,
- стебель сельдерея — 1 шт.,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- сливки 30% — 200 мл,
- сливочное масло — 50 г,
- пармезан — 30 г.
«Перловку поставьте вариться. Пока она готовится, обжарьте лук и морковь. Затем добавьте к ним перец и сельдерей, а еще через пару минут выложите на сковороду томат и чеснок.
Отдельно обжарьте мясо и потомите его до мягкости. После соедините свинину с овощами, добавьте сливки и специи по вкусу. Затем всыпьте перловку, заправьте блюдо сливочным маслом и посыпьте пармезаном», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».
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