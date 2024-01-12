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Так запекают куриные крылья шеф-повара: перед готовкой замачивают в особом растворе

Так запекают куриные крылья шеф-повара: перед готовкой замачивают в особом растворе
Рецепт куриных крыльев от шеф-повара

Блюдо получится очень сочным.

Чтобы запеченные куриные крылья получились сочными, недостаточно просто отправить их в духовку. Шеф-повар Артем Мартиросов рассказал, как приготовить по-настоящему вкусное блюдо.

Эксперт отметил, что сперва крылья нужно замочить в соляном растворе. На литр воды потребуются три столовые ложки приправы. Эта процедура смягчит мясо и сохранит соки внутри. А чтобы крылья приобрели насыщенный вкус, приготовьте для них маринад.

На килограмм крыльев вам понадобятся:

  • масло подсолнечное — 150 мл,
  • кинза — 30 г,
  • уксус яблочный — 2 ст. л.,
  • копченая паприка — 1 ст. л.,
  • карри-порошок — 1 ст. л.,
  • острый перец — 1 стручок,
  • кориандр — ⅓ ч. л.,
  • тмин — ⅓ ч. л.

«Все ингредиенты смешайте в блендере. Готовым маринадом обмажьте крылья и оставьте их в таком виде на 2–3 часа. После запеките крылышки в духовке, как делаете это обычно», — поделился кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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12 января 2024 09:00
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