Так запекают куриные крылья шеф-повара: перед готовкой замачивают в особом растворе

Чтобы запеченные куриные крылья получились сочными, недостаточно просто отправить их в духовку. Шеф-повар Артем Мартиросов рассказал, как приготовить по-настоящему вкусное блюдо.

Эксперт отметил, что сперва крылья нужно замочить в соляном растворе. На литр воды потребуются три столовые ложки приправы. Эта процедура смягчит мясо и сохранит соки внутри. А чтобы крылья приобрели насыщенный вкус, приготовьте для них маринад.

На килограмм крыльев вам понадобятся:

масло подсолнечное — 150 мл,

кинза — 30 г,

уксус яблочный — 2 ст. л.,

копченая паприка — 1 ст. л.,

карри-порошок — 1 ст. л.,

острый перец — 1 стручок,

кориандр — ⅓ ч. л.,

тмин — ⅓ ч. л.

«Все ингредиенты смешайте в блендере. Готовым маринадом обмажьте крылья и оставьте их в таком виде на 2–3 часа. После запеките крылышки в духовке, как делаете это обычно», — поделился кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com