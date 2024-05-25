Такие попутчики раздражают всех пассажиров: шесть глупых привычек

Комфорт путешествия на поезде или самолете во многом зависит от попутчиков. В идеале, если они окажутся тихими и воспитанными. Но бывают и те, которые запросто могут вывести из себя весь вагон или салон. Вот шесть самых раздражающих привычек.

Громко слушают музыку

Многие предпочитают скоротать время в дороге за прослушиванием любимой музыки или просмотром фильма. Вот только в таком случае обязательно нужно использовать наушники. Никто из окружающих не хочет, чтобы тишину нарушили громкие посторонние звуки.

При этом важно следить за уровнем громкости в самих наушниках. Ведь бывает, что звук из них орет так, что нет никакой разницы, в наушниках человек или нет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Донимают остальных разговорами

Это не менее раздражающая привычка. Многие пассажиры предпочитают потратить время в пути на то, чтобы спокойно почитать книгу или подумать о чем-то своем. Но случается так, что рядом с ними оказывается такой болтливый попутчик, который ко всему прочему совершенно не понимает отказов. Такие люди своей настойчивостью ставят окружающих в неловкое положение — зачастую после первой пары вежливых отказов, человек вынужден повышать тон, чтобы его услышали.

Храпят

Это очень распространенная ситуация в плацкарте. Иногда все ограничивается сопением, с которым еще реально смириться. Но некоторые люди храпят так, что весь остальной вагон попросту не может спать. Тем, кто имеет подобные проблемы, нужно подумать об окружающих. Сейчас в аптеках есть множество бюджетных средств, которые помогают бороться с храпом.

Не следят за детьми

Здесь речь не столько о ситуациях, когда малыши плачут, сколько о детях, которым родители позволяют баловаться, нарушая тишину в вагоне поезда или салоне самолета. Пассажирам, которые едут с детьми, стоит заранее объяснить своим чадам правила поведения в транспорте. Это поможет избежать недопониманий и истерик на ровном месте.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Плохо пахнут

Сюда можно отнести и ситуации, когда от попутчика пахнет потом, и случаи, когда кто-то из пассажиров, наоборот, увлекся духами. Во всем должна быть мера: не стоит пренебрегать правилами гигиены, но и увлекаться ароматами тоже не нужно. Из-за резких запахов у некоторых пассажиров может начаться мигрень или аллергия.

Просят поменяться местами

Наконец, завершает список один из самых раздражающих типажей. В самолетах особенно важно оставаться на своих местах и не меняться — это связано с безопасностью пассажиров в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А что касается поездов, то пассажиры не обязаны уступать кому-либо нижнюю полку. Поэтому всем, кто хочет ехать с комфортом, нужно позаботиться о местах заранее, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru