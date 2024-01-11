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Такой плов можно даже худеющим: вместо мяса добавьте этот продукт

Такой плов можно даже худеющим: вместо мяса добавьте этот продукт
Оригинальный рецепт плова

Простой и быстрый рецепт.

Обычно плов готовят с бараниной, но такое блюдо получается весьма жирным. Если хотите приготовить более «легкую» версию, возьмите на заметку рецепт с грибами.

Вам понадобятся:

  • рис — 500 г,
  • шампиньоны — 400 г,
  • морковь — 2 шт.,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • чеснок — 4 зубчика,
  • специи — по вкусу.

Шампиньоны обжарьте на сковороде без масла. Когда они дадут сок, потушите еще пару минут. Затем отдельно обжарьте лук с небольшим количеством воды. Через пять минут добавьте к нему тертую морковь и нарезанный перец.

Доведите овощи до полуготовности и переложите их в кастрюлю. Всыпьте рис и залейте его кипятком. Проварите блюдо около 15 минут, а затем добавьте шампиньоны и специи. Варите плов еще 10 минут.

Перед подачей добавьте к рису очищенные дольки чеснока и дайте блюду как следует настояться, советует портал «Еда». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
11 января 2024 10:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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