Такой плов можно даже худеющим: вместо мяса добавьте этот продукт

Обычно плов готовят с бараниной, но такое блюдо получается весьма жирным. Если хотите приготовить более «легкую» версию, возьмите на заметку рецепт с грибами.

Вам понадобятся:

рис — 500 г,

шампиньоны — 400 г,

морковь — 2 шт.,

репчатый лук — 2 шт.,

болгарский перец — 1 шт.,

чеснок — 4 зубчика,

специи — по вкусу.

Шампиньоны обжарьте на сковороде без масла. Когда они дадут сок, потушите еще пару минут. Затем отдельно обжарьте лук с небольшим количеством воды. Через пять минут добавьте к нему тертую морковь и нарезанный перец.

Доведите овощи до полуготовности и переложите их в кастрюлю. Всыпьте рис и залейте его кипятком. Проварите блюдо около 15 минут, а затем добавьте шампиньоны и специи. Варите плов еще 10 минут.

Перед подачей добавьте к рису очищенные дольки чеснока и дайте блюду как следует настояться, советует портал «Еда». Приятного аппетита!

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